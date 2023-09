Vợ phát hiện chồng tử vong tại phòng trọ, bên cạnh có chất dịch

Theo đó sáng cùng ngày, nữ công nhân sau khi tan làm ca đêm thì về lại phòng trọ trên đường Bình Hoà 24, phường Bình Hoà, TP Thuận An. Tại đây cửa phòng khép hờ, khi nữ công nhân đẩy cửa vào thì phát hiện chồng là anh Sơn Si Dông (28 tuổi, quê Sóc Trăng) nằm chết giữa nền nhà.

Người đàn ông tử vong tại phòng trọ, bên cạnh có nhiều chất dịch.



Nhận tin báo, Công an TP Thuận An có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Tới 13h chiều nay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, công an đã chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

...

Được biết, người đàn ông trên sức khỏe bình thường, có thể đã uống thuốc tự tử, bởi hiện trường có chất dịch.

Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Tác giả: Văn Kỳ

Nguồn tin: xahoi.congly.vn