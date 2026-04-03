Vợ bám vào sau xe tải để bắt quả tang chồng ngoại tình và cái kết

Vào ngày 24/3, một người phụ nữ ở Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc nghi ngờ chồng ngoại tình và quyết định thực hiện một hành động nguy hiểm. Cô bí mật bám vào xe tải của chồng vào đêm khuya để bắt quả tang anh ta.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ tối. Khi cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại một giao lộ, họ nhận thấy một chiếc xe tải chạy qua, nhưng điều đáng kinh ngạc là có một người đang bám vào phía sau xe. Khi quan sát kỹ hơn, họ phát hiện một người phụ nữ đang bám vào phía sau xe tải bằng tay không, treo lơ lửng bên ngoài xe mà không có bất kỳ thiết bị an toàn nào.

Các sĩ quan lập tức ra hiệu cho xe tấp vào lề và giúp người phụ nữ xuống xe một cách an toàn. Lúc đó, người phụ nữ gần như kiệt sức.

Người phụ nữ bám vào sau xe tải để bắt quả tang chồng ngoại tình.

Cuộc điều tra cho thấy người phụ nữ là vợ của tài xế xe tải. Người chồng vô cùng sốc và khẳng định anh ta không hề biết vợ mình đang bám vào phía sau xe tải cho đến khi cảnh sát dừng xe để kiểm tra.

Lý do người vợ làm vậy là vì cô nghi ngờ chồng mình ngoại tình. Cô lén trèo lên phía sau xe của chồng để theo dõi và bắt quả tang anh ta với bồ nhí. May mắn thay, lúc đó giao thông không quá đông đúc và xe cũng không đi xa hay chạy quá nhanh, nên không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào.

Tuy nhiên, theo luật giao thông, người lái xe bị phạt vì không kiểm tra an toàn xe trước khi lái và không chú ý đến hành khách phía sau xe. Điều này dẫn đến việc bị trừ 3 điểm vào bằng lái và bị phạt 200 Nhân dân tệ.

