Vinamilk tiếp lửa đam mê, tôn vinh sáng tạo tại sự kiện điện ảnh châu Á

DANAFF III: sân chơi của sự sáng tạo và đổi mới

Từ một sự kiện mới mẻ, DANAFF - do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức - đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những liên hoan phim uy tín nhất khu vực. Với chủ đề “Nhịp cầu châu Á”, DANAFF III năm nay quy tụ hơn 100 bộ phim từ các nền điện ảnh lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mông Cổ, Philippines… cùng nhiều tác phẩm lần đầu công chiếu quốc tế.

Không chỉ phát triển vượt trội về quy mô và thời gian tổ chức, DANAFF III còn đổi mới đột phá về nội dung, với nhiều chương trình điểm nhấn như: Nửa thế kỷ phim chiến tranh Việt Nam; Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc; Vườn ươm dự án; Toàn cảnh điện ảnh châu Á; Giải Phê bình phim…

Đông đảo gương mặt diễn viên nổi tiếng góp mặt tại DANAFF III. (Ảnh: THÀNH HUY)

Chia sẻ tinh thần không ngừng đổi mới-sáng tạo, Vinamilk đã đồng hành cùng DANAFF III trong tất cả các hoạt động diễn ra suốt 7 ngày của sự kiện. Đồng thời, các sản phẩm mới “trình làng” của Vinamilk như sữa chua Vinamilk, sữa chua uống thanh trùng Vinamilk Green Farm, sữa chua uống Probi… cũng luôn có mặt để tiếp sức cho các nhà làm phim, nghệ sĩ, diễn viên và “tín đồ điện ảnh” tham gia các hoạt động.

Các sản phẩm với công nghệ đổi mới, hương vị sáng tạo từ Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt của các khách mời quốc tế tại DANAFF III. (Ảnh: THÀNH HUY)

Khẳng định DANAFF III đang dần góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam như một trung tâm sáng tạo văn hóa và công nghiệp điện ảnh mới của khu vực, đại diện ban tổ chức - bà Phạm Thanh Hà, Chánh văn phòng Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của Vinamilk tại DANAFF III – nơi những ý tưởng mới được thắp sáng và cộng đồng sáng tạo được kết nối. Sự hiện diện của Vinamilk tại DANAFF III là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới-sáng tạo mà cả hai bên cùng theo đuổi. Chúng tôi tin rằng, khi những giá trị tích cực được lan tỏa, cộng đồng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững”.

Ông Đỗ Thanh Tuấn - đại diện Vinamilk (thứ 3 từ trái sang) đại diện nhận hoa và thư cảm ơn từ Ban tổ chức DANAFF III. (Ảnh: THÀNH HUY)

Chung tay phát triển tài năng trẻ

Bên cạnh việc tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc cũng như những nhà làm phim đầy cống hiến; DANAFF III còn là “vườn ươm” cho thế hệ làm phim trẻ thông qua chương trình DANAFF Talents – nơi các tài năng được học hỏi từ những tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới.

Theo đại diện Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, DANAFF Talents là sáng kiến được triển khai lần đầu tiên sau nhiều năm ấp ủ. Với các hoạt động đa dạng như workshop “Ươm mầm tài năng”, “Vườn ươm dự án” và các lớp học nâng cao, chương trình không chỉ là một “sân chơi học thuật” mà còn là không gian thực hành nghề nghiệp, nơi các nhà làm phim trẻ có cơ hội thuyết trình, gọi vốn và gặp gỡ trực tiếp các đối tác sản xuất, phát hành trong nước và quốc tế.

... Các diễn viên trẻ Việt Nam và Hàn Quốc được lựa chọn tham gia Workshop “Ươm mầm tài năng”. (Ảnh: THÀNH HUY)

Vượt qua hàng trăm ứng cử viên để trở thành một trong những diễn viên trẻ được chọn tham gia đào tạo trong khuôn khổ DANAFF III, Đức Mạnh cho biết, nhà làm phim cũng như các diễn viên trẻ đều cần “nguồn dinh dưỡng” đầy đủ để phát triển tốt nhất. Ngoài những kiến thức được học và kinh nghiệm bồi đắp qua thực tế làm nghề, sự quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng cũng là yếu tố “dinh dưỡng” quan trọng giúp các bạn vươn cao, vươn xa hơn.

“Em tìm thấy sự đồng điệu với Vinamilk ở tinh thần không ngừng sáng tạo và dám thay đổi, đặc biệt là từ khi thương hiệu tiến hành tái định vị. Với giới trẻ chúng em, việc cầm trên tay một thiết kế mới của Vinamilk cũng là một cách thể hiện cá tính của mình qua các sản phẩm đang tiêu dùng”, Đức Mạnh chia sẻ.

Diễn viên Đức Mạnh tại workshop “Ươm mầm tài năng”. (Ảnh: THÀNH HUY)

Cũng là một trong những tài năng trẻ được lựa chọn, diễn viên Diễm Quỳnh chia sẻ cảm xúc bất ngờ khi được “gặp” thương hiệu quen thuộc đã gắn bó với mình trong đời sống thường nhật. Không chỉ tiếp thêm năng lượng, sự hiện diện của Vinamilk còn mang đến cho cô cảm giác được đồng hành và tiếp sức trên hành trình phát triển sự nghiệp.

“Sự gắn bó giữa Vinamilk với gia đình em sâu đậm đến mức, ngay cả những nhãn hàng quốc tế cũng không tạo được cảm giác tin tưởng như vậy. Những năm gần đây, em thấy Vinamilk đang cố gắng thay đổi để trở nên gần gũi hơn với thế hệ tụi em. Việc thương hiệu xuất hiện tại sự kiện hôm nay là một minh chứng rất rõ ràng cho điều đó”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên Diễm Quỳnh cùng bạn học tại workshop “Ươm mầm tài năng”. (Ảnh: THÀNH HUY)

Song hành cùng các hoạt động học thuật như hội thảo, phê bình phim, workshop… Vinamilk đã mang đến một trải nghiệm độc đáo cho khán giả mê điện ảnh.

Theo đó, hàng chục nghìn sản phẩm sữa chua mới ra mắt đã được trao tặng tại các rạp chiếu phim ngoài trời diễn ra xuyên suốt sự kiện. Đây không chỉ là món quà dinh dưỡng mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới-sáng tạo của Vinamilk trong công nghệ và dinh dưỡng.

Các sản phẩm sữa chua Vinamilk đồng hành cùng người dân tại các điểm chiếu phim ngoài trời diễn ra xuyên suốt DANAFF III

Các sản phẩm như sữa chua táo đỏ kỷ tử ít đường, lựu đỏ, việt quất, nha đam ít đường; sữa chua thực vật Vinamilk; sữa chua uống Green Farm hương vải hoa nhài, hương cam hoa bưởi; hay Probi men sống hương đào ít đường… đều mang hương vị mới lạ, chất lượng quốc tế, góp phần nâng tầm trải nghiệm điện ảnh. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và dinh dưỡng không chỉ làm phong phú thêm không gian sự kiện mà còn thể hiện cam kết của Vinamilk trong việc đồng hành cùng cộng đồng yêu điện ảnh bằng những hành động thiết thực và sáng tạo.

Tác giả: N.H

Nguồn tin: Báo Nhân Dân