Vinamilk thông báo khẩn về “Ông Thọ Halloween”

Vinamilk xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, đặc biệt là các bạn KOLs và người tiêu dùng đã luôn dành sự yêu mến cho nhãn hiệu sữa đặc Ông Thọ nói riêng và thương hiệu Vinamilk nói chung trong suốt thời gian qua. Trong những ngày gần đây, chúng tôi ghi nhận một số nội dung hoa trang Halloween sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ - vốn là tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Vinamilk - được đăng tải trên mạng xã hội. Chúng tôi khẳng định đây không phải là những hoạt động truyền thông hay hình ảnh xuất phát từ Vinamilk hoặc có sự cho phép chính thức của Vinamilk. Trong đó, Vinamilk nhận thấy có những hình ảnh, nội dung không phù hợp với bản sắc nhãn hiệu. Vinamilk rất trân trọng sự yêu mến và sáng tạo của quý khách hàng dành cho nhãn hiệu Ông Thọ. Tuy nhiên, để đảm bảo sự tôn trọng đối với quyền sở hữu trí tuệ và giữ gìn hình ảnh thương hiệu một cách nhất quán, Vinamilk mong muốn được đồng hành cùng các bạn theo cách phù hợp hơn. Bằng thông điệp này và sự chủ động liên hệ đến các bên liên quan, chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ các bạn trong việc: ... Ngưng sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ trong các nội dung chưa được cấp phép.

Trong trường hợp có nhu cầu sử dụng hình ảnh thuộc quyền sở hữu của Vinamilk, rất mong các bạn gửi văn bản đề nghị hợp tác để nhận được phản hồi chính thức.

Đối với các nội dung đã đăng tải, Vinamilk mong nhận được sự phối hợp trong việc đính chính công khai trên các nền tảng mạng xã hội, nhằm thể hiện sự tôn trọng với quyền sở hữu trí tuệ và cộng đồng người tiêu dùng.

Vinamilk luôn sẵn lòng hợp tác với các cá nhân và tổ chức có thiện chí, mong muốn lan tỏa giá trị tích cực của thương hiệu. Chúng tôi tin rằng sự tôn trọng lẫn nhau sẽ là nền tảng vững chắc để cùng nhau phát triển bền vững. Trân trọng cảm ơn!