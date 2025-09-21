Việt Nam vô địch Intervision 2025

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Hà Minh Thắng chúc mừng ca sĩ Đức Phúc

Đại tiệc âm nhạc đa sắc màu

Hơn 6.000 khán giả đã lấp kín khán phòng Live Arena trong đêm chung kết 20.9, nơi ánh sáng và âm thanh hòa quyện để tạo nên một “bữa tiệc” âm nhạc toàn cầu.

Sân khấu Intervision 2025 khởi đầu bằng phần trình diễn của nghệ sĩ Cuba Zulema Iglesias Salazar, đưa khán giả chìm vào không khí thư thái của buổi sáng Havana. Tiếp đó, Trio Nomad (Kyrgyzstan) mang đến âm hưởng du mục thảo nguyên, Wang Xi (Trung Quốc) gây ấn tượng bằng chất giọng trầm ấm, trong khi Mustafa Saad (Ai Cập) gợi sắc màu huyền bí phương Đông.

Sultana (Kazakhstan) trẻ trung và sôi động; Sofiya Nzau (Kenya) kết hợp nhạc truyền thống với điện tử; Diana Haddad (UAE) mang đến sự duyên dáng Ả Rập. Đặc biệt, SHAMAN – ngôi sao hàng đầu nước Nga – khiến khán phòng như bùng nổ bằng giai điệu đậm tinh thần dân tộc.

Khán giả còn được cuốn vào nhịp điệu rực lửa Nam Mỹ với đôi song ca Brazil, thổn thức với giọng hát trữ tình của Sadriddin (Tajikistan), hay phiêu lãng cùng Nirina Doncoeur (Madagascar). Các thí sinh từ Saudi Arabia, Ethiopia, Venezuela, Serbia, Nam Phi… tiếp tục đem đến một bức tranh đa thanh sắc về âm nhạc thế giới.

Khoảnh khắc thăng hoa của Việt Nam

Xuất hiện ở vị trí thứ 20, Đức Phúc cùng vũ đoàn đã chinh phục khán giả bằng tiết mục “Phù Đổng Thiên Vương” (nhạc sĩ Hồ Hoài Anh). Mở đầu bằng tứ thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy: “Tre xanh, xanh tự bao giờ/ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh…”, phần trình diễn dẫn dắt khán giả đi từ hình ảnh cây tre kiên cường đến biểu tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời.

...

Toàn bộ hiệu ứng ánh sáng, vũ đạo với đạo cụ tre và chiếu truyền thống được phối hợp khéo léo cùng tiết tấu hiện đại. Đoạn rap bằng ba ngôn ngữ Việt – Anh – Nga đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: “Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau làm nên lịch sử.”

Bình luận viên Yana Churikova (Nga) nhận định: “Đây là một trong những phần dàn dựng công phu nhất Intervision năm nay. Tôi ấn tượng với sự kỷ luật và chuyên tâm của Đức Phúc – từng bước đi, từng chi tiết đều được tính toán cẩn trọng để rồi thăng hoa trên sân khấu.”

Kết quả cuộc thi

Việt Nam lên ngôi vô địch

Khi bảng điểm cuối cùng hiện lên, cả Live Arena như nổ tung. Việt Nam giành 422 điểm, vượt xa Kyrgyzstan (373 điểm) và Qatar (369 điểm) để bước lên ngôi vô địch.

Khoảnh khắc Đức Phúc cùng ê-kíp ôm nhau vỡ òa trong niềm hạnh phúc, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên màn hình LED khổng lồ, đã trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của đêm chung kết.

Intervision 2025 không chỉ là một sân chơi âm nhạc, mà còn là diễn đàn văn hóa, nơi 23 quốc gia mang đến sắc màu nghệ thuật riêng, cùng nhau chứng minh âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại. Và tại đó, Việt Nam đã tỏa sáng bằng một chiến thắng thuyết phục, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa Việt trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

Tác giả: NGỌC TRUNG

Nguồn tin: Báo Văn Hóa