Việt Nam sắp có biển hồ lớn nhất thế giới tại siêu dự án 10 tỷ USD

Biển hồ Paradise Lagoon thuộc Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Công trình biển hồ Paradise Lagoon được coi là điểm nhấn tại Vinhomes Green Paradise, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Siêu dự án này được khởi công vào ngày 19/4/2025, do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ - thành viên Tập đoàn Vingroup - làm chủ đầu tư, với tổng dịch tích 2.870 ha. Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 10 tỷ USD.

Không chỉ được xem là biểu tượng mới trong tổng thể khu đô thị Vinhomes Green Paradise, biển hồ Paradise Lagoon còn có diện tích vượt xa do với các biển hồ nhân tạo hiện có như Crystal Lagoon (Vinhomes Ocean Park, Hà Nội). Sau khi hoàn thành, biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng du lịch, nghỉ dưỡng mới, đồng thời thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Hơn nữa, các cư dân tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ cũng có thể ngắm biển, bơi lội, tổ chức picnic… mà không cần rời thành phố. Biển hồ này cũng được kỳ vọng sẽ giúp làm tăng giá trị bất động sản khi có nhiều căn hộ view hồ, biệt thự sát hồ…

Siêu đô thị lấn biển có quy mô lớn nhất Việt Nam

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng diện tích 2.870 ha. Ảnh: ĐVTK

Vinhomes Green Paradise sở hữu hơn 1.357 ha lấn biển trên tổng quy mô 2.870. Đây là siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam. Dự án nằm giữa quần thể thiên nhiên độc đáo. Cụ thể, một bên là Rừng Sác rộng 75.000 ha - khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam được UNESCO công nhận; trong khi một bên là bờ biển nguyên sơ, cát trắng bao quanh. Đặc biệt, từ khu đô thị du lịch lấn biển này, chỉ mất chưa đầy 30 phút kết nối đến trung tâm tài chính quốc tế và sân bay Long Thành.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt vào tháng 3/2025, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ được chia thành 5 phân khu, bao gồm: A (953ha), B (659ha), C (318ha), D (480ha) và E (458ha).

Tâm điểm của khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ là "Nhà hát Sóng Xanh - Blue Waves Theatre", với kiến trúc độc đáo do công ty tư vấn thiết kế nổi tiếng Gensler thiết kế. Công trình này có quy mô lên tới 7 ha.

Kế tiếp là biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon lớn nhất thế giới (443 ha), cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour có khả năng đón siêu du thuyền sang trọng, chuỗi khách sạn cao cấp. Ngoài ra, siêu dự án còn có 2 sân golf, mỗi sân 18 lỗ do huyền thoại Tiger Woods (sân West - Sunset) và Robert Trent Jones II (sân East - Sunrise) thiết kế...

Vinhomes Green Paradise có nhiều công trình nổi bật như Nhà hát Sóng Xanh - Blue Waves Theatre, biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon... Ảnh: ĐVTK

Ngoài ra, đây cũng là đô thị biển ESG++ xanh – thông minh – sinh thái & tái sinh đầu tiên tại Việt Nam, đáp ứng những tiêu chí khắt khe của thế giới về phát triển đô thị bền vững. Đặc biệt, điểm nhấn nổi bật của khu đô thị này là công trình điện gió ngoài khơi 20 km cung cấp năng lượng sạch, 100% sử dụng xe điện, ứng dụng AI, IoT, Big Data trong quản lý vận hành…

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ còn được thừa hưởng mạng lưới hạ tầng siêu kết nối, khi có tuyến metro tốc độ cao tối đa 350 km/giờ, dự kiến khởi công trong năm nay. Tuyến metro này sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến Cần Giờ chỉ còn khoảng 12 phút.

Bên cạnh đó, cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cũng như đường Rừng Sác mở rộng 6 - 8 làn xe, Vành đai 3… sẽ giúp kết nối siêu đô thị này giữa TP HCM với Đông Nam Bộ và Tây Nam bộ.

Vinhomes Green Paradise còn được định hướng trở thành trung tâm kinh tế tài chính của khu vực, khi có tòa tháp 108 tầng. Ảnh: ĐVTK

Cần Giờ Cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km về phía Đông Nam, có diện tích tự nhiên 70.445 ha. Vùng đất ngập nước Cần Giờ được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam. Theo quy hoạch TP HCM giai đoạn 2021 - 2030, Cần Giờ sẽ trở thành đô thị sinh thái, bảo tồn khu dự trữ sinh quyển, tập trung phát triển kinh tế biển, đặc biệt là cảng trung chuyển và khu thương mại tự do; đồng thời vận tải logistics, du lịch, đô thị sinh thái biển và năng lượng tái tạo.

