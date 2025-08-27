VIDEO: Người đàn ông bất ngờ trèo lan can cầu, lao xuống dòng nước lũ chảy xiết

Chiều 26-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã biên giới Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận vụ việc 1 nam thanh niên trèo lên lan can cầu rồi nhảy xuống dòng nước lũ chảy xiết xảy ra trên địa bàn xã.

Người đàn ông bất ngờ trèo lan can cầu, lao xuống dòng nước lũ - Ảnh chụp màn hình



Trước đó, vào chiều nay 26-8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 nam thanh niên cởi trần, mặc quần đùi đi loạng choạng trên cầu. Sau đó, thanh niên này trèo lên lan can cầu ngồi rồi bất ngờ nhảy xuống dòng nước lũ đang chảy xiết, mất tích.

Sự việc được xác định xảy ra tại xã Quang Chiểu (huyện biên giới MườngLát cũ), nay là xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa.

Theo ông Lê Văn Hiếu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa nay 26-8, tại khu vực cầu suối Xim, thuộc bản Bùng, xã Quang Chiểu. Nam thanh niên nhảy xuống dòng nước lũ chảy xiết là anh Vi Văn T. (SN 1993, ngụ bản Bùng).

...

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông bất ngờ trèo lan can cầu, lao xuống dòng nước lũ. Nguồn: Mạng xã hội

"Theo phản ánh của người dân thì thời điểm trên anh T. có biểu hiện say rượu, sau đó đi ra khu vực cầu suối Xim cởi áo, nhảy xuống dòng dòng nước lũ. Nhận được tin báo, chúng tôi đã cùng với công an, người dân tổ chức tìm kiếm nhưng đến 17 giờ 30 phút vẫn chưa thấy tung tích anh T."- ông Hiếu thông tin.

Cũng theo chính quyền địa phương, anh T. là công dân trên địa bàn, đã kết hôn và có con nhưng đã ly hôn. Anh T. cũng là người hay uống rượu say.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động