Video bóng đá Khánh Hòa – Hà Tĩnh: Nghiệt ngã bù giờ, luân lưu định đoạt (Cúp quốc gia)

Khánh Hòa phải đối đầu với một đại diện khác tại V-League là Hà Tĩnh ngay ở vòng 1 cúp quốc gia 2023/24. Hai đội đều tung đội hình mạnh nhất với sự góp mặt của các ngoại binh. Trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên khi đôi bên ăn miếng trả miếng đối thủ.

Pha gỡ hòa trong những phút bù giờ của Hà Tĩnh

Mặc dù vậy, bàn mở tỉ số phải tới phút 30 mới xuất hiện. Thủ thành Ngọc Cường của Khánh Hòa bay người cứu thua hay nhưng Diallo có mặt đúng lúc đúng chỗ để đánh đầu bồi tung lưới đối thủ. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp một.

Ngay đầu hiệp hai, đội chủ nhà có bàn gỡ hòa do công của Landy cũng từ một pha đánh đầu cận thành. Mọi chuyện tệ đi với Khánh Hòa khi Văn Trường nhận thẻ đỏ do vào bóng từ phía sau. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại vừa lên dẫn trước ở phút 85 sau đường phản công sắc lẹm.

Đáng tiếc là họ không thể bảo vệ thành quả khi thi đấu thiếu người. Phút 90+2, Diallo dứt điểm cận thành để đưa trận đấu vào loạt luân lưu định mệnh. Khánh Hòa đá hỏng 2 quả phạt đền trong khi Hà Tĩnh chỉ một lần thực hiện không thành công. Kết quả này giúp đội khách giành quyền đi tiếp

Tỉ số chung cuộc: Khánh Hòa 2-2 Hà Tĩnh (H1: 1-0)

Tỉ số phạt đền: Khánh Hòa 3-4 Hà Tĩnh

Ghi bàn

Khánh Hòa: Landy 48', 85'

Hà Tĩnh: Diallo 30', 90+2'

Thẻ đỏ: Văn Trường

Đội hình xuất phát

Khánh Hòa: Ngọc Cường, Alie, Thành Nhân, Duy Thanh, Quốc Minh, Văn Sang, Đình Mạnh, Văn Tùng, Landy, Quốc Thắng, Văn Trường

Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Anh Quang, Almeida, Gopey, Đình Tiến, Văn Bửu, Văn Đức, Trung Học, Viết Triều, Ngọc Thắng, Diallo

Tác giả: Ngọc Lâm

Nguồn tin: tcdulichtphcm.vn