Vi phạm của VCCI chi nhánh Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình khi nào được xử lý?

Xã hội

Xây dựng vi phạm quy hoạch của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình (gọi tắt là VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình) sẽ được xử lý dứt điểm theo trình tự, không chậm trễ thêm, ông Lê Sỹ Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh (Nghệ An) cho biết.