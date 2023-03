U17 Viettel gặp U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận chung kết Giải U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2023

U17 Sông Lam Nghệ An đang có phong độ rất cao và họ tiếp tục chứng minh sức mạnh của mình trong trận bán kết với U17 Viettel. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận trên sân. Nhưng khi hàng công chưa kịp ghi bàn thì hàng thủ của họ lại bất ngờ để lộ khoảng trống. Phút 34, từ pha đá phạt khó chịu của Công Phương, Thanh Bình bật cao đánh đầu rất hay mở tỉ số trận đấu. Có được lợi thế, U17 Viettel kiên trì với lối chơi phòng ngự – phản công hiệu quả của mình.

Tình thế trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi. HLV Nguyễn Văn Biển yêu cầu học trò thi đấu tập trung và kèm chặt các tiền đạo của U17 Sông Lam Nghệ An. Thầy trò HLV Phan Tiến Hoài tiếp tục duy trì sức ép rất lớn lên phần sân của U17 Viettel. Dù vậy, đây là trận đấu mà hàng thủ áo trắng chơi tốt. Thậm chí, kể cả khi họ mắc sai lầm thì các tiền đạo U17 Sông Lam Nghệ An cũng không thể tận dụng. Phút 85, Đức Minh phạm lỗi với Quốc Hoà và trọng tài cho U17 Sông Lam Nghệ An hưởng quả phạt đền. Nhưng trên chấm đá phạt 11 mét, Trọng Sơn lại không thể đánh bại Anh Chiến. Trong những phút còn lại, U17 Sông Lam Nghệ An không thể cụ thể hoá ưu thế để có bàn thắng vào lưới U17 Viettel. Như vậy, đội bóng đầu tiên giành quyền vào chung kết Giải U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2023 là U17 Viettel.

Trận bán kết 2 của giải là cuộc đọ sức khó lường giữa U17 PVF và U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đại diện miền Trung đang có một hành trình khó tin ở giải năm nay. Hiểu được sức mạnh của đối thủ, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chọn cách đá phòng ngự tập trung và họ rất thành công với chiến thuật của mình. Trong suốt hiệp 1, U17 PVF bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Tình thế của 45 phút đầu tiên lặp lại trong hiệp 2. U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kiên trì phòng ngự còn U17 PVF tiếp tục miệt mài tấn công. Những khoảnh khắc cảm xúc nhất đến vào cuối hiệp 2. Phút 88, Hoàng Anh đi bóng tự tin trước khi có đường chuyền vừa đủ để Lê Phát thoát xuống và dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho U17 PVF. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận nhưng U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết không buông xuôi. Các học trò của HLV Võ Hoàng dâng toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương và thành quả đã đến với họ. Phút 90+3, Duy Khánh có pha khống chế bóng và sút xa đẹp mắt quân bình tỉ số 1-1 cho U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trên chấm đá phạt 11 mét, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là những người bản lĩnh hơn và họ chỉ thực hiện hỏng 1 lượt còn đội chủ nhà có 2 cầu thủ không thành công. Giành chiến thắng trước U17 PVF, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp U17 Viettel ở trận chung kết Giải U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2023.

Đại diện Ban Tổ chức và Nhà Quảng cáo cho giải trao giải thưởng cho đội đồng hạng Ba cho hai đội U17 Sông Lam Nghệ An và U17 PVF

KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG BÁN KẾT

...

Ngày 19/3/2023; Địa điểm: PVF (Hưng Yên)

BÁN KẾT 1

14h00 | Sông Lam Nghệ An vs. Viettel: 0-1

Viettel: Đặng Thanh Bình (14) 33′

Sông Lam Nghệ An: Nguyễn Trọng Tuấn (7) 85′

Viettel: Vũ Đức Minh (10) 26′, Nguyễn Đức Dô (89) 44′, Trần Hồng Kiên (20) 87′, Lương Anh Chiến (25) 90′

BÁN KẾT 2

17h00 | PVF vs. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 1-1 (Pen: 4-3)

PVF: Nguyễn Lê Phát (16) 89′

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Nguyễn Duy Khánh (10) 90’+2

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Nguyễn Đăng Trình (4) 82′, Đặng Đình Chiến Thắng (7) 90’+3

Nguồn tin: vff.org.vn