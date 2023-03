Thua U17 Hà Nội, U17 HAGL bị loại ngay từ vòng bảng Giải U17 Quốc gia 2023

Lượt trận cuối cùng của bảng C chứng kiến cặp đấu nhiều duyên nợ giữa U17 Hà Nội và U17 HAGL. Cả 2 đội bóng này đều chưa giành được chiến thắng nào ở giải năm nay. Dù vậy, sự thận trọng là điều có thể thấy rõ trong cách tiếp cận trận đấu của U17 HAGL và U17 Hà Nội. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.



Bước sang hiệp 2, nhiều thời điểm U17 HAGL mới là đội chơi tốt hơn. Tuy nhiên, khi hàng công thi đấu không hiệu quả, đội bóng phố núi phải trả giá. Phút 72, từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải, Đình Nguyên đánh đầu đưa bóng đi dội xà ngang. Ngay sau đó, Phú Quý dứt điểm và lần này anh đã thành công để mở tỉ số trận đấu cho U17 Hà Nội. 1-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

U17 HAGL (vàng) để thua U17 Hà Nội.

Đội chủ nhà U17 PVF chạm trán U17 Đà Nẵng với nhiều lợi thế riêng. Ngay ở phút thứ 3, Nguyễn Hoàng Anh đã mở tỉ số trận đấu cho U17 PVF với cú sút phạt đền thành công. Cuối hiệp 1, U17 SHB.Đà Nẵng gỡ hoà 1-1 với cú sút phạt quá đẹp mắt của Bùi Nhật Anh. U17 SHB. Đà Nẵng thi đấu nỗ lực nhưng may mắn không đồng hành cùng họ khi các tiền đạo phung phí những cơ hội nguy hiểm.



Kịch tính của trận đấu đến ở phút 87. U17 PVF tổ chức tấn tấn công rất hay bên phía cánh phải, Quang Anh có đường căng ngang thuận lợi để Lê Phát đệm bóng cận thành nâng tỉ số trận đấu lên thành 2-1. Phút 87, vẫn là Lê Phát vượt qua cả thủ môn đối phương trước khi ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 PVF.



Với những kết quả này, 2 đội xếp thứ 3 ở bảng B và bảng C là U17 Khánh Hoà và U17 Bình Phước giành quyền đi tiếp với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Như vậy, 8 đội bóng vào tứ kết là U17 PVF, U17 Hà Nội, U17 Viettel, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U17 Bình Phước, U17 Sông Lam Nghệ An, U17 Huế và U17 Khánh Hoà.



Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: Báo VTC News