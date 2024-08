Tung hình ảnh "ân ái" của bạn gái cũ vì không chịu hàn gắn tình cảm

Theo điều tra ban đầu, năm 2019, chị L. (ngụ tỉnh Trà Vinh) đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh. Thời gian này, chị L. quen biết và nảy sinh tình cảm với Nghĩa. Trong thời gian chung sống, Nghĩa đã dùng điện thoại chụp hình, quay phim hình ảnh "ân ái” để làm kỷ niệm.

Trần Văn Nghĩa tại cơ quan Công an.



Năm 2023, chị L. đã chia tay Nghĩa và về quê sinh sống, lập gia đình. Sau đó, Nghĩa nhiều lần điện thoại, nhắn tin yêu cầu chị L. quay lại nhưng không được đồng ý.

Vì chuyện này, Nghĩa nhiều lần đăng hình ảnh, video nhạy cảm của chị L. trên tài khoản mạng xã hội, đồng thời còn chia sẻ cho những người khác vào bình luận.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an đã triệu tập Nghĩa làm việc. Tại cơ quan Công an, Nghĩa đã thừa nhận hành vi vi phạm. Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.



Tác giả: Hồ Giang - Văn Linh

Nguồn tin: cand.com.vn