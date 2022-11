Tự chế pháo nổ rồi lên mạng xã hội rao bán để kiếm tiền tiêu xài

Ngày 23/11, nguồn tin từ Công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng N.V.K. (26 tuổi, trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khi có hành vi rao bán pháo tự chế trên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 22/11, lực lượng công an phát hiện trên mạng xã hội có đối tượng đang rao bán pháo tự chế nên đã tiến hành điều tra.

Đối tượng N.V.K cùng tang vật.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định N.V.K. chính là đối tượng đã rao bán nên tiến hành triệu tập để làm việc.

Tại cơ quan công an, N.V.K. khai nhận, đối tượng có lên mạng internet tìm hiểu cách chế tạo pháo, sau đó tìm và đặt mua các hợp chất hóa học như lưu huỳnh, photpho… ống giấy, dây cháy chậm để chế tạo pháo nổ.

... Dụng cụ tự chế cùng 30 quả pháo nổ được chế tạo được cơ quan công an thu giữ.



Sau khi chế tạo được pháo và nổ thử thì tiến hành rao bán trên mạng để kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều hợp chất hóa học, dây cháy chậm, ống giấy, một số dụng cụ dùng để chế tạo pháo và 30 quả pháo nổ đã chế tạo thành phẩm.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Lộc Hà lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết