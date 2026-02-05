Truy tố kẻ tông chết cặp song sinh người Việt tại Đức

Theo truyền thông Đức mới đây, Văn phòng Công tố Frankfurt – Đức thông báo đã khởi tố tài xế Mohammad S., 24 tuổi vì gây tai nạn chết người do bất cẩn và chạy quá tốc độ. Vụ tông xe khiến hai anh em song sinh người Việt là Duy Quang và Quang Minh (23 tuổi) tử vong vào đầu tháng 7-2025.

Cáo trạng được công bố ngày 30-1 nêu rõ sau khi dùng chất kích thích, Mohamad S. đã điều khiển ô tô đâm vào các nạn nhân đi xe điện scooter 2 bánh.

Vài giờ sau vụ tai nạn kinh hoàng, Mohammad S. quay lại hiện trường vụ án và tự thú. Ảnh: 7aktuell.de/Vincent B



Cơ quan điều tra xác định ô tô chạy quá tốc độ quy định, trước đó tài xế được cho là đã sử dụng khí cười. Chiếc ô tô đã cán qua người hai nam thanh niên. Do chấn thương quá nặng, cả hai nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện chỉ vài giờ sau đó.

Ngoài 2 nạn nhân thiệt mạng, người bạn đi cùng Quang và Minh là Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi) bị thương nặng. Mohamad S. đã bị tạm giam từ ngày 15-7-2025.

Cáo trạng nêu rõ thay vì dừng lại, Mohammad S. tiếp tục nhấn ga bỏ chạy. Ngay sau đó, chiếc xe tiếp tục tông vào một chiếc xe điện khác do Hoàng Trung Hiếu điều khiển.

... Anh em sinh đôi Duy Quang và Quang Minh (23 tuổi) thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ảnh: Bild



Theo báo Bild, cú va chạm khiến thanh niên 27 tuổi bị hất văng lên nắp capo, đầu đập vỡ kính chắn gió.

Công tố viên cấp cao Dominik Mies cho biết: "Nạn nhân bị xe kéo đi một đoạn khoảng 70 m trên nắp capo trước khi rơi xuống lòng đường và nằm bất động trên đường ray tàu điện".

Hoàng Trung Hiếu may mắn sống sót nhưng chịu thương tật nặng nề.

Ông Mies cho hay mặc dù bị can nhận thức được vụ va chạm với cả hai xe điện scooter và biết rõ nạn nhân 27 tuổi đang nằm trên nắp capo, y vẫn quyết định không thắng lại mà tiếp tục lái xe với tốc độ cũ. Đây là cơ sở cho cáo buộc giết người.

Sau chuỗi va chạm kinh hoàng, Mohamad S. đã bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc 3 nạn nhân. Đối tượng lái chiếc ô tô hư hỏng nặng đến đường Am Römerhof, tháo biển số xe nhằm phi tang. Vài giờ sau, thanh niên 24 tuổi này đến cơ quan cảnh sát đầu thú.

