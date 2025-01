Truy tìm 2 đối tượng hành hung phụ nữ rồi bỏ trốn

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Văn Tá (SN 1991, trú Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định) và Nguyễn Đình Thủy (SN 1988, trú Sóc Đăng, Đoan Hùng, Phú Thọ) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Chân dung hai đối tượng bị truy tìm.





Theo đơn trình báo, hai đối tượng có hành vi đánh gây thương tích cho chị V (SN 1990, trú tại Long Biên, Hà Nội) vào ngày 12/10/2024 tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

...

Qua công tác xác minh, Công an quận Long Biên xác định hiện Nguyễn Văn Tá và Nguyễn Đình Thủy không có ở tại nơi cư trú và không rõ đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Long Biên quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Tá và Nguyễn Đình Thủy.

Công an quận Long Biên đề nghị người dân biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, gặp đồng chí Vũ Đình Hưng - SĐT 0906.050.266; cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Tác giả: Đức Sơn

Nguồn tin: congly.vn