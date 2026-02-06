Triệt phá ổ nhóm lừa đảo hàng trăm tỷ của hơn 1.000 người qua mạng

Theo đó, thời gian qua, Công an TP. Hải Phòng đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vị chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp Luxkingte.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã bắt, khởi tố 03 đối tượng, thu giữ hàng chục điện thoại, máy tính và tài sản trị giá khoảng 50 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã lập công ty, trang web trên internet để kêu gọi đầu tư tiền kỹ thuật số qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 175 tỷ đồng của hơn 1.000 người trên cả nước.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao của Công an TP. Hải Phòng trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế thiệt hại tài sản cho nhân dân, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an TP. Hải Phòng ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an TP. Hải Phòng khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội đề phòng ngừa, nâng cao cảnh giác cho người dân.

