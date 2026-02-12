Triệt phá nhóm tổ chức đ.á.n.h b.ạ.c trá hình bằng máy bắn cá

Khe để thẻ tích điểm xu được cài đặt ngay trên máy chơi game bắn cá



Theo kết quả điều tra ban đầu, tại khu vui chơi này có đặt các máy trò chơi điện tử do doanh nghiệp kinh doanh. Để tham gia chơi, người chơi phải mua “xu” tại quầy với quy ước mỗi xu tương đương 5 điểm, trị giá khoảng 2.500 đồng. Nếu chơi thua, người chơi mất toàn bộ số xu đã mua; nếu chơi thắng, doanh nghiệp không thu mua lại xu. Lợi dụng kẽ hở này, các đối tượng bên ngoài đã tổ chức mua lại xu của người chơi thắng và bán xu cho người có nhu cầu, từ đó hình thành hoạt động đánh bạc ăn thua bằng tiền mặt.

Thiếu tá Phan Thế Anh, Điều tra viên thụ lý vụ án cho biết: Thực tế, “xu” không phải là vật chất hữu hình mà được quy đổi thành điểm và tích vào thẻ card do người chơi sử dụng. Người tham gia sau khi mua xu sẽ được nạp điểm trực tiếp vào thẻ, sau đó cắm thẻ vào máy “bắn cá”, “Tề thiên” để đặt cược và tích điểm trong quá trình chơi. Khi thắng, số điểm tiếp tục được cộng dồn vào thẻ; khi thua, toàn bộ số điểm tương ứng với số tiền đã mua sẽ bị trừ hết. Việc mua bán lại “xu” thực chất là quy đổi số điểm trong thẻ thành tiền mặt, qua đó hình thành hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Nguyễn Thị L. (trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Phan Quang T. (phường Thành Sen), Hồ Khắc D. (thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc), Nguyễn Văn H. (xã Đông Kinh), Nguyễn Văn B. (xã Cẩm Xuyên), Phan Thị H. (phường Nam Hồng Lĩnh), Võ Thị H. (phường Thành Sen), Nguyễn Thị X. (phường Thành Sen) và Phan Thị B. N. (phường Thành Sen).

Số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng mỗi người. Trong đó, Nguyễn Văn B. tham gia đánh bạc với tổng số tiền 10 triệu đồng; Phan Thị H. 28 triệu đồng; Võ Thị H. 46 triệu đồng; Phan Thị B. N. 24 triệu đồng.

Đối với hành vi tổ chức đánh bạc, Cơ quan điều tra xác định các đối tượng Lê Thị T. H., Lê Thị H., Hồ Thị X. H. và Nguyễn Thị T. giữ vai trò chính trong việc mua bán, trung gian đổi “xu” lấy tiền mặt, trực tiếp tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc. Cụ thể, Lê Thị T. H. tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 23 triệu đồng; Lê Thị H. giúp sức tổ chức đánh bạc với số tiền 42 triệu đồng; Hồ Thị X. H. tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 54 triệu đồng; Nguyễn Thị T. đồng phạm tổ chức đánh bạc với số tiền 18 triệu đồng.

Các đối tượng (Từ trái qua phải) Võ Thị H.; Nguyễn Thị X.; Nguyễn Văn B.; Nguyễn Thị T.; Lê Thị T. H.; Phan Thị B. N.; Hồ Thị X. H.; Lê Thị H. tại Cơ quan Công an.



Tối ngày 31/1/2026, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán xu, tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, tạm giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Vụ việc cho thấy thủ đoạn đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử, lợi dụng không gian khu vui chơi trẻ em để hoạt động, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội.

Ngày 06/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tối bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc, đánh bạc để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: ĐỨC QUANG

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn