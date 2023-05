Triệt đường dây số đề cả trăm tỷ đồng do một phụ nữ điều hành

Được biết, gần đây, Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện Trần Thị Hương Thảo (SN 1988, trú đường Yên Khê 1, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) câu kết với một số đối tượng hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số lớn, thu hút nhiều con bạc “có máu mặt” tham gia. Giúp sức đắc lực cho Trần Thị Hương Thảo là Nguyễn Đăng Hùng (SN 1987) và Bùi Thị Thanh Thảo (SN 1994, cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và một số đối tượng khác.

Trần Thị Hương Thảo, đối tượng cầm đầu đường dây số đề trăm tỷ.



Từ đề xuất của Phòng Cảnh sát hình sự, ngày 26/5, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã đồng ý cho xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ đường dây đánh bạc này. Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an sử dụng tổng hợp các biện pháp để thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ.

Đăng Hùng và Thanh Thảo, hai đối tượng có vai trò giúp sức tích cực cho đối tượng cầm đầu.

Sau khi xác định vai trò, hành vi của từng đối tượng, lúc 19h tối 29/5, Ban chuyên án đã huy động hơn 40 CBCS chia thành nhiều tổ công tác, tiến hành bắt giữ Trần Thị Hương Thảo cùng Bùi Thị Thanh Thảo và Nguyễn Đăng Hùng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Công an đã thu giữ 46 triệu đồng, 9 điện thoại di động, 2 máy tính Casio, 1 máy tính xách tay cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc của đường dây này.

Một số tang vật liên quan đến hoạt động của đường dây số đề do Trần Thị Hương Thảo cầm đầu.



Bước đầu, Thảo khai nhận đã tổ chức đường dây đánh bạc này từ tháng 9/2022 với số tiền đánh bạc từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc từ tháng 9/2022 đến nay khoảng 180 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong ngày 29/5, số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng trong đường dây này đã hơn 800 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng chuyên án.



