Tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt ông Yoon Suk Yeol

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Yonhap đăng tin: "Ngày 31-12, tòa án ở Seoul đã chấp thuận yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật nhằm bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol về vụ ban bố lệnh thiết quân luật, khiến ông trở thành tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên phải đối mặt với việc bị bắt giữ.

Theo các nguồn tin, Tòa án quận phía tây Seoul đã phát lệnh bắt giữ ông Yoon với cáo buộc chủ mưu vụ ban bố thiết quân luật hôm 3-12, chỉ đạo cuộc nổi loạn và lạm quyền".

Lệnh của tòa án cho CIO 48 giờ để bắt giữ ông Yoon.

Tuy nhiên, theo Yonhap, vẫn chưa rõ liệu CIO có thể thực hiện lệnh này hay không, vì Cơ quan An ninh tổng thống Hàn Quốc đã chặn các điều tra viên vào cả khu phức hợp văn phòng tổng thống và nơi ở chính thức của ông Yoon để tiến hành các cuộc khám xét được tòa án chấp thuận, với lý do lo ngại về an ninh.

Mặc dù Tổng thống Yoon được hưởng quyền miễn trừ truy tố hình sự, nhưng đặc quyền này không áp dụng đối với các cáo buộc nổi loạn hoặc phản quốc.

...

Trước đó, Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO) đã trình lên lệnh bắt giữ sau khi ông Yoon phớt lờ cả 3 lệnh triệu tập để thẩm vấn của cơ quan chống tham nhũng này.

Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào đêm 3-12, nhưng chỉ kéo dài trong khoảng 6 tiếng đồng hồ. Lệnh thiết quân luật của ông Yoon và bất ổn sau đó đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc kể từ cuối thập niên 1980.

Hôm 14-12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, với số phiếu ủng hộ 204/300 và 85 phiếu phản đối. Kiến nghị nêu rõ lý do luận tội là "vi phạm Hiến pháp và luật pháp khi ban bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp".

Sau khi kiến nghị luận tội được thông qua, ông Yoon đã bị đình chỉ chức vụ. Tổng thống Yoon Suk Yeol là tổng thống Hàn Quốc thứ ba bị đình chỉ chức vụ do quy trình luận tội trong lịch sử lập hiến Hàn Quốc, sau cựu tổng thống Roh Moo Hyun vào năm 2004 và cựu tổng thống Park Geun Hye vào tháng 12-2016.

Tác giả: THANH BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ