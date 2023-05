Thông tin đáng chú ý vụ "con đỉa trong bình nước" ở trường mầm non

* Bộ Y tế đề nghị kiểm tra, xử lý Liên quan đến vụ việc trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh phát hiện đỉa trong nước uống đóng bình của Công ty CP nước khoáng Bang. Trụ sở Công ty CP nước khoáng Bang

Cơ quan này đề nghị các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Bình kiểm tra, xác minh thông tin theo nội dung phản ánh nêu trên; lấy mẫu các sản phẩm thực phẩm nghi ngờ không đảm bảo an toàn để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Cùng đó, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm (nếu có).