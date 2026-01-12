Thủ tướng: Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Trung ương và địa phương

Ngày 11-1, phát biểu kết luận hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phải tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, trọng tâm là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; hoàn thành nhiệm vụ chính trị với việc xây dựng và thực hiện tầm nhìn chiến lược, tự chủ chiến lược, thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện hiệu quả 5 chiến lược cụ thể gồm: Hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và tạo thế cân bằng chiến lược.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng cho biết Đảng ủy Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Chính phủ sẽ quán triệt, tổ chức thực hiện các kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương.

Theo Thủ tướng, Đảng ủy Chính phủ sẽ lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Giữ vững độc lập chủ quyền, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Ngoài ra, triển khai tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ngay sau hội nghị này, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ căn cứ kết luận hội nghị, khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, trách nhiệm tổ chức thực hiện; phấn đấu hoàn thành toàn diện, đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2026.

Thủ tướng lưu ý việc tổ chức thực hiện phải phát huy tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo và phải luôn bám sát 5 nguyên tắc và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Bằng khen của Đảng ủy Chính phủ tặng các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Nhìn lại năm 2025, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ đánh giá chung, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, "biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành động lực" và huy động được sức mạnh từ nhân dân để góp phần phát triển đất nước, tạo được nền tảng, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

