Thủ tướng phê chuẩn ông Phan Thiên Định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Tại Quyết định số 2616/QĐ-TTg ngày 29/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh



Trước đó, theo Quyết định số 2526-QĐNS/TW ngày 14/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

...

Sáng ngày 18/11, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã bầu ông Phan Thiên Định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu dự họp tán thành.

Ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức thay thế người tiền nhiệm là ông Võ Trọng Hải đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030 và được HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV