Thu ngân sách của Hà Tĩnh giảm mạnh

Tàu container tại cảng Vũng Áng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, giảm mạnh, tính đến ngày 15/6/2023, thu ngân sách nhà nước (đã loại trừ hoàn thuế) đạt 6.575,54 tỷ đồng (giảm 35,64% so với cùng kỳ). Trong đó, thu nội địa đạt 4.112,48 tỷ đồng (chiếm 62,54 % trong tổng thu) giảm 8,7% so với cùng kỳ.

Một số sắc thuế thu thấp như: Các khoản thu về nhà đất đạt 611,12 tỷ đồng, giảm 60,89%; thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 373,25 tỉ đồng, giảm 26,44%; thu phí, lệ phí đạt 248,65 tỉ đồng, giảm 32,04%; thuế thu nhập cá nhân giảm 182,29 tỉ đồng giảm 40,55 %; thuế bảo vệ môi trường đạt 216,62 tỉ đồng giảm 36,06% ...

Được biết, nguyên nhân thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2023 đạt thấp hơn so với cùng kỳ chủ yếu do thuế bảo vệ môi trường giảm do áp dụng chính sách giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự chững lại của thị trường mua bán, chuyển nhượng bất động sản đã làm cho nguồn thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân cũng đạt thấp.

...

Bên cạnh đó từ đầu năm đến nay, ngành Thuế Hà Tĩnh tập trung thực hiện chính sách thuế, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP 19 ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Tuy nhiên, ngoài các sắc thuế có số thu đạt thấp 6 tháng đầu năm 2023 thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.806,73 tỉ đồng, tăng 103,37% so với cùng kỳ năm trước nhờ có khoản thu thêm từ thuế thu nhập doanh nghiệp sau thanh tra. Thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.408,31 tỷ đồng (chiếm 50,96% tổng thu) giảm 54,27% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên hạn chế việc nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào.

Trong 1 diễn biến liên quan, tính đến ngày 26/6, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thủ tục hải quan cho 7.750 tờ khai cho 312 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Qua đó, Hải quan Hà Tĩnh đã nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh lên 3.069,9 triệu USD (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2022).

Với việc tạo thuận lợi thông quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 4.033 tỷ đồng, đạt 36,8% so với dự toán được giao (10.968 tỷ đồng); giảm 29,4% so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ đạt 5.708 tỷ đồng).

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn