Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cách chức trưởng công an phường thiếu chuẩn mực với dân

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 6-6, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - xác nhận vừa ký quyết định kỷ luật, cách chức và điều chuyển công tác trung tá Nguyễn Thành Nam - trưởng Công an phường Bãi Cháy, TP Hạ Long - liên quan việc thiếu chuẩn mực với dân và những vi phạm khác liên quan.

Trung tá Nam bị điều chuyển về công an thành phố Hạ Long để chờ nhận nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo công an thành phố.

Trước đó, giữa tháng 5-2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với trung tá Nam để thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm theo quy định.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cách chức trưởng Công an phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Cụ thể, trên mạng xã hội đăng tải một video ghi lại hình ảnh hai xe ô tô đối đầu nhau, nghi va chạm giao thông. Một người đàn ông mặc quần đen, áo trắng chân bước loạng choạng có dấu hiệu say rượu liên tục chửi bới, đe dọa một người dân.

Trong đoạn video, người đàn ông còn xưng "tao là trưởng Công an phường Bãi Cháy... bắt thằng này lại…". Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn video gây xôn xao dư luận.

Công an TP Hạ Long sau đó vào cuộc xác minh, xác định khoảng 21h30 ngày 17-5, tại đường Hạ Long, phường Bãi Cháy xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai ô tô, trong đó một chiếc do trung tá Nguyễn Thành Nam điều khiển.

Người có hành vi chửi bới, thiếu chuẩn mực với dân được xác định là trung tá Nam.

Liên quan vụ việc, Ban thường vụ Thành ủy Hạ Long chỉ đạo Đảng ủy Công an TP, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hạ Long, Đảng ủy phường Bãi Cháy kiểm tra, xem xét các bước khi có dấu hiệu vi phạm với ông Nam.

Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy phường Bãi Cháy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hạ Long họp, thống nhất biểu quyết thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Nam về mặt Đảng.

