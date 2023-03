Thiếu nữ 17 tuổi giăng bẫy, đăng tin tuyển 'sugar daddy' trên Facebook để đồng bọn đe dọa cướp tài sản

Theo đó, Đ.T.Q., SN 2006, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội bàn bạc với N.B.D., SN 2006, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, lên kế hoạch kiếm tiền bằng hình thức đe dọa, tống tiền những người đàn ông có nhu cầu “quan hệ” với Q.

Thiếu nữ 17 tuổi này lên mạng xã hội Facebook, lập một tài khoản ảo và đăng tải các bài viết tìm “sugar daddy”. Khi có người “sập bẫy” liên hệ với Q., cô gái này sẽ dẫn dụ họ tới nhà nghỉ, khách sạn để bán dâm. Sau đó, B.Đ. sẽ xông vào phòng chửi bới, quay phim, đe dọa với mục đích dàn cảnh phát hiện nạn nhân quan hệ với trẻ em rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16-2-2023, một người đàn ông ngỏ ý muốn “gặp gỡ”, nên Q. hẹn người này đến gặp nhau ở một khách sạn trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội. 11h cùng ngày, thiếu nữ 17 tuổi cùng B.Đ. và H.P.K., SB 2006, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy đến điểm hẹn.

Ổ nhóm thiếu niên giăng bẫy để cướp tài sản của các "sugar daddy"



Tới nơi Q. vào trong và nhắn số phòng cho đồng bọn. Khoảng 5 phút sau, hai nam đối tượng xông vào phòng, K. cầm dao gấp đưa cho Đ. uy hiếp người đàn ông, đe dọa bắt phải giao tiền. Do không có tiền, nạn nhân đã buộc phải cùng nhóm của Q. đến cửa hàng cầm đồ, cầm cố chiếc xe máy được 20 triệu đồng. Các đối tượng nhận tiền rồi biến mất. Riêng vụ này, K. được hưởng công 1 triệu đồng, số còn lại Q. và Đ. chia nhau hết.

Liên tiếp các ngày 18, 19-2-2023, Q. cùng các đối tượng với thủ đoạn tương tự đã cướp tài sản của hai người đàn ông với số tiền 37 triệu đồng.

Ngày 20-2-2023, Q. lại hẹn gặp một người đàn ông SN 1981 tại nhà của người này trên địa bàn quận Ba Đình. Do sau khi đưa “sugar baby” vào nhà, nạn nhân đã khóa cửa trong nên nhóm của Đ. ở bên ngoài không tiếp cận được. Q. liền lấy điện thoại ghi lại cảnh người đàn ông “đụng chạm” mình rồi lấy lý do để né tránh việc “quan hệ” và ra về.

Cay cú vì không lấy được tiền, Đ. cùng các đối tượng trong nhóm quay lại đập phá cửa, camera nhà người đàn ông trên. Anh trai của nạn nhân về nhà phát hiện sự việc, nghĩ là có mâu thuẫn nên mời nhóm của Đ. vào nhà nói chuyện thì tiếp tục nhận được những lời chửi bới. Thấy trong nhà có chiếc tivi có giá trị, các đối tượng liền uy hiếp nạn nhân rồi giật chiếc tivi mang đi tiêu thụ.

Căn cứ trên tài liệu, chứng cứ, lời khai của các bị hại, ngày 20-3-3023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đ.T.Q. và 5 đối tượng liên quan về hành vi cướp tài sản. Hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Tác giả: Toàn Vũ

Nguồn tin: anninhthudo.vn