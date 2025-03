Thị xã Kỳ Anh làm ngơ để khu lăng mộ đồ sộ xây trên đất rừng

Your browser does not support the video tag.

Video khu lăng mộ, nhà ở xây dựng trái phép được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Video: MXH.



Khu lăng mộ "khủng" xây dựng trái phép trên đất rừng. Ảnh: Thanh Nga.

Gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn video quay lại toàn cảnh một khu lăng mộ tọa lạc tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có thiết kế đồ sộ, nhiều toà tháp, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Bữa tiệc khánh thành được chủ nhân tổ chức hoành tráng với hàng nghìn khách mời khiến dư luận địa phương xôn xao.

Chủ nhân còn lấn chiếm đất rừng xây nhà ở kín cổng cao tường. Ảnh: Thanh Nga.

Sau khi đoạn video xuất hiện, nhiều người dân thị xã Kỳ Anh bày tỏ bức xúc về sự bất chấp quy định pháp luật, xây dựng nhà ở và khu lăng mộ đồ sộ trái phép trên đất rừng giữa “thanh thiên bạch nhật”.

Ông Đào Đức Giang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh cho hay, chủ nhân của khu lăng mộ nói trên là của ông Trương Vĩnh Th. (có địa chỉ thường trú tại xã Kỳ Châu, thị xã Kỳ Anh).

...

Khu lăng mộ này được xây dựng trong khuôn viên rộng khoảng 1.000 m2 với thiết kế nhiều toà tháp cao, chạm khắc hoa văn tinh xảo, ốp đá tự nhiên. Bên cạnh khu lăng mộ này, chủ nhân còn cho xây ngôi nhà rộng khoảng 150 - 200 m2, với hệ thống tường rào cao bao quanh, trồng nhiều loại cây cảnh quý và thuê người trông giữ.

Công trình xây dựng trái phép trong suốt thời gian dài nhưng không hiểu vì lý do gì chính quyền thị xã Kỳ Anh không thực hiện các biện pháp ngăn chặn?. Ảnh: Thanh Nga.

“Diện tích này nằm hoàn toàn trên đất rừng sản xuất chưa chuyển đổi tại lô 3, khoảnh 1A, tiểu khu 358F. Để họ xây dựng nhà và khu lăng mộ ở đây là trách nhiệm của UBND thị xã Kỳ Anh, UBND phường Hưng Trí, sau đó Phòng Quản lý Đô thị của thị xã Kỳ Anh. Phía tôi chỉ cảnh báo và đã nhiều lần trao đổi Chủ tịch phường hay tại cuộc họp giao ban ủy ban, vì cái này kiểm lâm không có thẩm quyền xử lý!”, ông Giang nói.

Đồng thời cho biết, diện tích đất rừng tại tiểu khu 358F được giao cho phường Hưng Trí quản lý theo đề án 3952 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc “giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp”. Tại khu vực này, một số diện tích người dân đang trồng keo nguyên liệu phục vụ nhà máy băm dăm gỗ và hình thành khu nghĩa trang tự phát.

Người dân địa phương cho rằng, việc để một cá nhân lấn chiếm đất rừng để xây dựng lăng mộ, nhà ở không đúng quy hoạch, không được cấp phép sẽ tạo tiền lệ xấu về sau, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường trong khu vực.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn Tin: Báo Nông Nghiệp