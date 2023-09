Thị trường du lịch kỳ nghỉ lễ 2/9 có được như kỳ vọng?

Lịch trình du lịch ngắn ngày được các công ty du lịch ưu tiên chú trọng trong thời điểm này. Đây cũng là thời điểm du lịch tại chỗ, tại địa phương có cơ hội phục hồi nếu đưa ra những sản phẩm dịch vụ níu chân được du khách.



PV: Thưa ông, dưới góc nhìn của mình, anh có nhận xét như thế nào về thị trường du lịch năm nay, trong kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới so với những năm trước?

Ông Bùi Thanh Tú: Nhìn tổng thể, kỳ nghỉ lễ năm nay nhộn nhịp, với đa dạng điểm đến và lựa chọn của khách hàng hơn, từ nội địa đến quốc tế. Nhưng để so sánh với kỳ nghỉ lễ 30/4 hay những kỳ nghỉ lễ 2/9 trước đây thì tôi thấy chưa được sôi động bằng. Do kỳ nghỉ lễ năm nay là kết thúc của kỳ nghỉ hè, học sinh sinh viên cũng chuẩn bị quay lại trường học để đi học nên số lượng khách hàng đi nhóm gia đình có trẻ em sẽ rất ít mà thay vào đó sẽ đi với nhóm bạn trẻ hoặc gia đình có độ tuổi từ trung niên trở lên.

PV: Vâng như ông vừa chia sẻ có thể thấy năm nay số lượng du khách lựa chọn đi du lịch đã có sự giảm sút so với mọi năm. Vậy những điểm đến nào thường được du khách quan tâm lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ 2/9 cũng như mùa thu năm nay, thưa ông?

Ông Bùi Thanh Tú: Theo quan sát của Best Price thì tôi thấy năm nay các tour đi nước ngoài tới các đất nước ở Đông Nam Á hoặc Đông Bắc Á như Thái Lan, Singapore hoặc Hàn Quốc vẫn là lựa chọn của phần lớn du khách do giá không bị tăng nhiều so với thời điểm bình thường.

Ví dụ, một tour Thái Lan 5 ngày 4 đêm khởi hành dịp lễ sẽ có giá tầm 7 triệu nhưng trong dịp hè rơi vào khoảng tầm 6 triệu rưởi. Tour Singapore – Malaysia sẽ có giá khoảng tầm 10 đến 11 triệu còn trong dịp hè là tầm 9 đến 10 triệu hoặc tour Hàn Quốc có giá 15 triệu, trong dịp hè có giá 14 triệu. Các tour nội địa thì các vùng núi Đông Tây Bắc có tỷ lệ full phòng khá sớm. Tiếp đó là các vùng lân cận gần Hà Nội và TP Hồ Chí Minh như Hạ Long, Phan Thiết, Vũng Tàu cũng dự báo sớm được lấp đầy trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

PV: Vậy bên cạnh những điểm đến hấp dẫn như vậy, công ty Du lịch Best Price Travel đã có những chính sách như thế nào để đáp ứng và làm hài lòng du khách?

Ông Bùi Thanh Tú: Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 2/9/2023 thì Best Price đã làm việc với các đối tác khách sạn, nhà hàng lên tour tại địa phương từ đầu hè khá là sớm để chúng tôi giữ chỗ cho khách hàng bên mình từ đầu dịp nghỉ lễ năm nay.Và đến tháng 6/2023 thì chúng tôi đã bắt đầu lên những sản phẩm tour 2/9 và được khách hàng đón nhận khá là sớm.

Chúng tôi vẫn lưu ý khách hàng của bên mình là nếu đi tour trong dịp nghỉ lễ 2/9, đây là dịp cao điểm thì chúng ta nên có kế hoạch rõ ràng bởi đây là dịp cao điểm, giá có thể biến động khá lớn thì khách hàng nên đặt sớm, tránh tình trạng chúng ta đặt muộn lúc đó thì giá tour có thể tăng, ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của mình khi đi tour. Và theo ghi nhận của Best Price tại thời điểm hiện tại thì các tour đi dịp 2/9 của chúng tôi đã gần như kín chỗ.

PV: Chắc hẳn trong những chuyến hành trình ai ai cũng mong có được những sự trải nghiệm trọn vẹn với nhiều kỷ niệm vui. Vậy để có được những chuyến du lịch đúng như ý nguyện, theo ông du khách cần có sự chuẩn bị như thế nào, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay?

Ông Bùi Thanh Tú: Đi du lịch vào dịp lễ thường sẽ đông và giá sẽ tăng cao khá là nhiều. Đây cũng là dịp để các đối tượng lừa đảo đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của khách hàng khi tung ra những sản phẩm tour du lịch có giá rẻ chỉ bằng ½ hoặc 1/3 so với bình thường. Chính vì vậy, tôi có một lời khuyên cho du khách khi đặt tour đi du lịch trong giai đoạn này thì hãy tìm hiểu kỹ thông tin của người bán, tránh việc mình bị lừa đảo làm mất đi kỳ nghỉ của bản thân và gia đình.

Tốt nhất, hãy đặt tour tại những công ty có địa chỉ, số điện thoại hoặc website rõ ràng và quan trọng nhất, hãy đọc lại những review của công ty mà mình sẽ đặt để xem những khách hàng trước họ đánh giá ra sao. Từ đó mình có thể an tâm đặt dịch vụ cho mình, giá có thể cao hơn một chút nhưng chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm.

Thứ 2, đi vào dịp lễ thì sẽ đông đúc tắc đường nên du khách cần chuẩn bị và lên đường sớm hơn so với thông thường, tránh tình trạng kẹt xe có thể ảnh hưởng tới quá trình trải nghiệm của mình

PV: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông!

Tác giả: Huyền Trang

Nguồn tin: Báo VOV