Thấy xe đầu kéo đậu ở bãi đất trống, chủ gara cùng nhân viên đem bán

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo từ anh Phan Văn Nghĩa (SN 1992, trú xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị mất trộm 1 xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu HOWO, màu trắng, mang biển số Lào UN 2562, (trị giá khoảng 510 triệu đồng) khi đến đậu tại bãi đất trống phía sau gara ô tô KingKong, địa chỉ tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh.

5 đối tượng trong vụ án (Ảnh Công an Hà Tĩnh).



Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định: Nguyễn Văn Kinh (SN 1986, trú thôn Hồ Sen, xã Sơn Tây) – chủ gara ô tô KingKong, cùng với Đinh Trương Hổ (SN 1992, trú thôn Cây Thị, xã Sơn Tây) là người được Kinh thuê làm thêm, đã có hành vi trộm cắp chiếc xe trên.

Theo lời khai của các đối tượng, phát hiện chiếc xe của anh Nghĩa đã đậu tại bãi đất trống phía sau gara ô tô KingKong một thời gian dài (khoảng 2 tháng) nhưng không có ai đến lấy nên đã nảy sinh ý định trộm cắp để đem bán.

Ngày 8/4, phát hiện chìa khóa và giấy tờ vẫn để trong cabin xe nên Kinh đã nhờ Hổ liên hệ bán xe cho Lê Anh Nhật (SN 1987), trú tại thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh. Dù biết rõ xe có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng Nhật vẫn đồng ý mua với giá 200.000.000 đồng.

Tang vật vụ án.

...



Ngày 15/4/2025, khi Phan Văn Giang và Lê Ánh Sáng đến gara KingKong và có nhu cầu hỏi mua xe đầu kéo, Kinh và Nhật đã ra giá bán chiếc xe ô tô đầu kéo trên với giá 300 triệu đồng.

Lúc này, Giang và Sáng kiểm tra lại số khung, số máy giữa giấy tờ và thực tế thì thấy không trùng khớp. Giang và Sáng biết xe không rõ nguồn gốc, bất hợp pháp, không phải tài sản chính chủ của Kinh nên trả giá xuống 225 triệu đồng.

Sau khi đạt thỏa thuận mua bán, Giang và Sáng đã tháo biển số xe, phủ bạt và cất giấu ở nhà của Giang để tránh bị người khác phát hiện.

Trước những chứng cứ rõ ràng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Văn Kinh và Đinh Trương Hổ về tội “Trộm cắp tài sản”. Lê Anh Nhật, Phan Văn Giang, Lê Ánh Sáng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý

