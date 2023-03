Thanh niên leo lên sân thượng quán karaoke cố thủ vì bị cảnh sát truy bắt

Ngày 19/3, Công an phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các cơ quan chức năng khống chế được thanh niên có hành vi trộm cắp tài sản, leo lên sân thượng của quán karaoke để cố thủ.



Theo đó, khoảng 23h ngày 18/3, 1 thanh niên bất ngờ leo lên sân thượng của quán karaoke trong khu dân cư Việt Sing, phường An Phú.

Thanh niên cố thủ trên sân thượng. Ảnh: Thanh Hải.

... Nhiều người dân hiếu kì theo dõi. Ảnh: Thanh Hải.



Phát hiện sự việc, nhiều người theo dõi, yêu cầu thanh niên này xuống đất để đảm bảo an toàn nhưng thanh niên vẫn cố thủ bên tầng trên.



Nhận tin báo, Công an TP Thuận An đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời khuyên nhủ thanh niên xuống đất.



Xe cứu thương sau đó cũng có mặt để xử lý các tình huống phát sinh.



Hơn 1 giờ thuyết phục không thành, cảnh sát đã leo lên tầng 5 của quán karaoke tiếp cận và khống chế được đối tượng, đưa về trụ sở lấy lời khai.



Lãnh đạo Công an phường An Phú cho hay, thanh niên cố thủ tại quán karaoke có hành vi trộm cắp tài sản, người này bị cảnh sát hình sự truy bắt nên leo lên sân thượng.

Tác giả: Minh Mẫn

Nguồn tin: Báo GD&TĐ