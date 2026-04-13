Thách công an 'Đố anh bắt được em' kèm hình ảnh xe độ chế, thanh niên bị mời làm việc

Tài khoản Facebook "Đ.C.G." gửi hình ảnh xe máy chế, kèm lời thách thức, chế giễu lực lượng công an - Ảnh chụp màn hình

Ngày 13-4, lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi (Khánh Hòa) cho hay đã mời anh C.X.Đ. (28 tuổi, trú tại phường Ba Ngòi) làm việc vì đã đăng bình luận thách thức lực lượng công an.

Trước đó, khi Công an phường Ba Ngòi ra quân xử lý các trường hợp lái xe độ chế, nẹt pô, rú ga, tụ tập, lạng lách, đánh võng... trên trang Facebook "Công an phường Ba Ngòi, Khánh Hòa" trong phần nội dung tuyên truyền về chính sách pháp luật và đăng tải hình ảnh xử lý vi phạm, thì một tài khoản Facebook có tên "Đ.C.G." đã bình luận có ý thách thức.

Bình luận này có nội dung "Đố anh bắt được em", đồng thời đăng kèm hình ảnh xe máy hiệu Exciter được độ chế.

Qua rà soát, Công an phường Ba Ngòi xác định chủ tài khoản Facebook "Đ.C.G." là C.X.Đ..

Ngay dưới phần bình luận của tài khoản trên, Công an phường Ba Ngòi đã lập tức vào nhắc nhở công dân tôn trọng pháp luật, đồng thời nêu sơ bộ những vi phạm của G..

Sau đó lực lượng công an đã phát giấy mời người này đến làm việc, hiện người này đi làm xa, đang về địa phương để làm việc với công an.

Công an khuyến cáo các gia đình quản lý chặt chẽ phương tiện và con em Công an phường Ba Ngòi khuyến cáo việc độ chế xe máy là hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị các gia đình quản lý chặt chẽ phương tiện và con em mình. Người dân khi phát hiện các hành vi gây mất trật tự, vui lòng phản ánh kịp thời đến Công an phường để được xử lý.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ