Tạm giữ đối tượng "Tàng trữ trái phép chất m.a t.u.ý"

Vào khoảng 11h35 ngày 13/9/2025, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an xã Đan Hải phối hợp cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tuần tra kiểm soát trên địa bàn, khi đang tuần tra tại đường tỉnh lộ 546 đoạn qua thôn Bình Phúc, xã Đan Hải thì phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Khi nhìn thấy tổ công tác, đối tượng liền bỏ lại xe máy và bỏ chạy và vứt một bọc giấy thiếc màu trắng ở bên lề đường. Tổ công tác đã kiểm tra bọc thiếc phát hiên bên trong có 06 viên nén màu hồng và 02 túi nilong chưa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý.

Tuấn khai nhận trong gói thiếc mà Tuấn vứt đi là ma tuý Tuấn mua về để sử dụng

Qua xác minh đặc điểm nhận dạng và thông tin thu thập được xác định đối tượng bỏ chạy trên là Hoàng Minh Tuấn, sinh ngày 16/01/1993, trú tại thôn Song Giang, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

... Hoàng Minh Tuấn



Đến ngày 14/9/2025, nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân, Tuấn đã đến Công an xã Đan Hải đầu thú về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", Tuấn khai nhận trong gói thiếc mà Tuấn vứt đi là ma tuý Tuấn mua về để sử dụng, Công an xã đã làm thủ tục tạm giữ đối với Hoàng Minh Tuấn.

Hiện Công an xã đang tiêp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Đức Quang



Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn

