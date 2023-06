Tài tử bị kết tội hiếp dâm, đối mặt án chung thân

Giải trí

Tài tử Mỹ Danny Masterson, 47 tuổi, từng được biết đến qua nhiều phim: “Men at Work”, “The Ranch”, "Yes man", "The Brooklyn Heist"…, bị kết án có tội ở hai trong ba cáo buộc hiếp dâm. Anh đối mặt với mức án từ 30 năm tù đến chung thân.