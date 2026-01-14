Tai nạn trên cao tốc ở Thanh Hóa: Nhà gái trên đường ra gặp nhà trai thì bị nạn

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 14/1 trên cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 (Thanh Hóa), khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 (đoạn qua tỉnh Thanh Hóa), cơ quan chức năng đã xác định danh tính các nạn nhân thương vong. Được biết, những người gặp nạn là thành viên trong gia đình nhà gái ở Hà Tĩnh, đang trên đường ra Hưng Yên để gặp mặt nhà trai, chuẩn bị cho việc tổ chức hôn lễ.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường.

Thông tin ban đầu cho biết, rạng sáng 14/1, xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 38C-229.xx chở theo 11 người, xuất phát từ xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, di chuyển ra tỉnh Hưng Yên. Khi đến khoảng Km334+300 tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, thuộc địa phận xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 3h40 cùng ngày, xe bất ngờ gặp tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 6 người bị thương

Danh tính 4 nạn nhân tử vong được xác định gồm: ông Trịnh Q. (SN 1962, trú thôn Minh Hương), ông Phan Đình Nh. (SN 1966, trú thôn Minh Hương), ông Hoàng Bá A. (SN 1976, trú thôn Đình Cương) và em Võ Đặng Quang A. (SN 2009, trú thôn Minh Hương), đều ở xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo người nhà nạn nhân, sáng 14/1, 11 người là họ hàng trong gia đình đã thuê xe ô tô chở khách để đại diện nhà gái ra Hưng Yên gặp mặt nhà trai, chuẩn bị cho việc tổ chức hôn lễ. Xe do tài xế Phan Văn Tr. (SN 1986, trú xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, xuất phát lúc khoảng 2h cùng ngày.

Thông tin từ cơ quan quản lý đường bộ cho biết, xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 38C-229.xx là xe nhãn hiệu Toyota Hiace, được phép chở tối đa 14 người, thời hạn đăng kiểm đến ngày 2/6/2026.

...

Trong khi đó, xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 35A-463.xx kéo theo rơ-moóc biển số 35RM-005.xx do tài xế Bùi Văn H. (SN 1990, trú xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, có thời hạn đăng kiểm đến ngày 8/12/2027.

Giao thông ùn tắc dài trên cao tốc Bắc- Nam đoan qua Thanh Hóa sau vụ tai nạn.

Xe ô tô đầu kéo còn lại mang biển kiểm soát 36C-111.xx kéo theo rơ-moóc biển số 36RM-001.xx do tài xế Trịnh Khắc H. (SN 1989, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, có thời hạn đăng kiểm đến ngày 7/5/2026.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô chở khách lưu thông theo hướng Nghệ An – Hà Nội thì va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 35A-463.xx đang chạy phía trước. Sau đó, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36C-111.xx từ phía sau tiếp tục lao tới, đâm vào hai xe nói trên, gây ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng.

Hậu quả, 2 người trên xe ô tô 16 chỗ tử vong tại chỗ, 2 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu. Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Vị trí vụ tai nạn xảy ra cách nút giao Đồng Thắng (thuộc xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) khoảng 700m, các phương tiện giao thông đã được phân luồng theo hướng khác. Tại vị trí xảy ra tai nạn, không có điểm dừng chờ khẩn cấp. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra và xác định nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người tử vong là do xe tải dừng đỗ tại vị trí không có làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lê Hải - Phi Long

Nguồn tin: Báo VOV