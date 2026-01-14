Danh tính nạn nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45

Theo đó, bốn nạn nhân tử vong gồm: P.V.N (sinh năm 1966); V.Đ.Q.A (sinh năm 2008); H.B.A (sinh năm 1976) và T.Q (sinh năm 1962). Sáu người bị thương gồm: Đ.V.N (sinh năm 1957); Đ.H (sinh năm 1962); T.V.A (sinh năm 1968); Đ.V.H (sinh năm 1972); T.K.L (sinh năm 1970) và một nạn nhân khác đang tiếp tục được theo dõi, điều trị. Các nạn nhân tử vong và bị thương đều trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Lực lượng Công an có mặt kịp thời tại hiện trường vụ tai nạn đảm bảo ATGT, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.



Cũng trong sáng 14/1, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị và chia sẻ mất mát, đau thương với gia đình các nạn nhân tử vong.

Như đã thông tin, khoảng 3h40 ngày 14/1, tại km 334+300 tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, thuộc địa phận thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, xe ô tô khách biển kiểm soát 38C-229.33 do anh Phan Văn Trường (SN 1986, trú tại thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông theo hướng Nghệ An – Hà Nội, trên xe chở theo 11 người, đã va chạm với xe ô tô tải ben biển kiểm soát 35A-463.11 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 35RM-005.20 do anh Bùi Văn Hồi (SN 1990, trú tại thôn Vệ Chùa, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang dừng đỗ phía trước.

Xe ô tô chở khách BKS 38C-229.33 đâm vào đuôi xe ben và một xe đầu kéo khác đâm vào phía sau 2 xe trên.



Sau đó, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 36C-111.46 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 36RM-001.36 do anh Trịnh Khắc Hưng (SN 1989, trú tại thôn Hanh Cát 2, xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông phía sau, tiếp tục lao tới, va chạm với hai phương tiện nói trên.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người trên xe ô tô khách tử vong tại chỗ, 2 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu; những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Ba phương tiện liên quan đều bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức cứu nạn, cứu hộ, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá thăm hỏi những người bị thương.



Qua điều tra ban đầu, lực lượng Cảnh sát giao thông đánh giá sơ bộ nguyên nhân là do lái xe ô tô khách BKS 38C-229.33 không chú ý quan sát, không bảo đảm tốc độ và khoảng cách an toàn. Mặc dù phương tiện di chuyển với tốc độ khoảng 75–80km/h trên đoạn đường nhựa bằng phẳng, không có chướng ngại vật, không bị che khuất tầm nhìn, nhưng khi phát hiện xe tải ben đang dừng đỗ phía trước, lái xe chuyển làn không bảo đảm an toàn, dẫn đến va chạm liên hoàn. Bên cạnh đó, xe đầu kéo đi phía sau cũng không giữ khoảng cách an toàn theo quy định.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hiện các nạn nhân bị thương đã xin chuyển tuyến lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này theo quy định của pháp luật.



