Thiếu niên 17 tuổi dùng điếu cày đ.á.n.h, gây thương tích 60% cho người đàn ông

Chiều 1-12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Th. (SN 2008, trú tại xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Trần Quốc Th. tại cơ quan công an



Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 19 giờ 10 phút ngày 16-11, do mâu thuẫn, tại khu vực bàn uống nước trong trang trại lợn của gia đình bà N.T.H. (SN 1979, trú tại thôn Việt Hùng, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên), Trần Quốc Th. sử dụng 1 chiếc điếu cày đánh gây thương tích cho ông P.V.H. (SN 1975, trú tại tổ dân phố số 3, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu).

Hậu quả, ông H. bị thương ở vùng mắt bên trái, phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Thái Bình (tỉnh Hưng Yên). Tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của ông H. tại thời điểm giám định là 60%.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý Th. theo quy định của pháp luật.

