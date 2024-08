Sự thật về "thiếu gia" đi xe sang, tiêu tiền tỉ khi mới… ra tù

Đoàn Anh Duy thời điểm bị bắt

Ngày 22-8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án 1223M do Công an thị xã Ba Đồn xác lập, bắt 7 đối tượng liên quan và thu gần 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Trong chuyên án này có 7 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Đoàn Anh Duy (32 tuổi), Cao Ngọc Dưỡng (18 tuổi), Hồ Sỹ Dương (28 tuổi; cùng trú thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình); Trần Tý (15 tuổi), Trương Văn Tâm (32 tuổi), Võ Quốc Mận (28 tuổi; cùng trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Lê Hải Nam (34 tuổi; trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Đáng chú ý, trong các đối tượng, trước khi bị bắt, Đoàn Anh Duy thường xuyên lên mạng xã hội đăng tải nhiều hình ảnh, clip... khoe cuộc sống sang chảnh, tiền tỉ, chụp hình xe sang… với sự giàu có và cuộc sống sung túc khiến ai cũng trầm trồ.

Theo tìm hiểu, dù mới ra tù nhưng Duy đã khiến nhiều người phải "lác mắt" về sự chịu chơi của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, chẳng biết bằng cách nào, Duy liên tục mua sắm, chi tiêu với số tiền rất lớn.

Đoàn Anh Duy khoe đi xe sang tiền tỉ



Đoàn Anh Duy vốn không công ăn việc làm, lại là thanh niên lêu lổng tại địa phương. Sau khi mãn hạn tù vào tháng 10-2022, Duy bỗng nhiên trở thành "hiện tượng" trong giới trẻ.

Duy vẫn vậy, không làm ăn gì nhưng bỗng nhiên mua sắm ô tô tiền tỉ, chi tiêu "phóng tay" và tài khoản ngân hàng luôn có số dư lớn. Cuộc sống sa hoa được Duy khoe mỗi ngày trên mạng xã hội khiến nhiều người chỉ "biết ước".

Những bất thường trong tài chính của Duy bắt đầu bộc lộ khi gã khánh thành một quán karaoke ngay tại nhà riêng. Đây được coi là tụ điểm ăn chơi nức tiếng thị xã Ba Đồng, có số tiền đầu tư "khủng".

Sự bất minh của Duy đã khiến các trinh sát Công an Thị xã Ba Đồn chú ý, nhất là đối tượng này thường xuyên giao du, qua lại với nhóm người nghiện ma túy, có biểu hiện mua bán, tàng trữ chất cấm này.

...

Qua công tác trinh sát, công an phát hiện có nhiều nghi vấn về việc Duy là "đại lý" mua bán trái phép chất ma túy lớn ở Quảng Bình. Một chuyên án được xác lập để điều tra, làm rõ hành vi của gã thanh niên "thành đạt sớm" này.

Theo đó, Công an Thị xã Ba Đồn nắm được, Duy có 2 đệ tử "cứng" có tên là Hồ Sỹ Dương và Cao Ngọc Dưỡng. Dương là kẻ thường xuyên xuất hiện trước khi Duy ra khỏi nhà. Hành vi của Dương giống như đi trước thám thính, quan sát, nếu thấy an toàn mới báo để Duy "lên đường".

Quá trình bám theo mục tiêu, công an xác định, Dương có nhiệm vụ quan sát mỗi khi Duy giao dịch ma túy. Thông thường, Dương sẽ đi người không để quan sát, tìm địa điểm vắng vẻ. Sau đó, Duy mới xuất hiện, để ma túy tại nơi kín đáo. Nhận tiền xong từ khách mua, nhóm đối tượng sẽ báo địa điểm để khách đến lấy ma túy.

Về đối tượng Dưỡng, công an phát hiện tên này có mối quan hệ với một người tên Trần Tí (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Dưỡng thường xuyên móc nối để Tí và Duy gặp nhau, bàn bạc và mua bán ma túy. Vai trò của Tí là đặt hàng ma túy từ nước bạn về, sau đó bán lại cho Duy.

Đường dây mua bán, vận chuyển ma túy của Duy hoạt động rất tinh vi, xung quanh nhà đối tượng sinh sống có lắp nhiều camera an ninh. Mỗi lần có giao dịch, Duy sẽ cử các đối tượng trẻ tuổi tỏa đi khắp các ngóc ngách trong làng để xem có "động" hay người lạ nào lảng vảng không. Chính vì sự cảnh giác cao độ ấy, việc triệt phá đường dây ma túy của Duy không hề đơn giản.

Khoảng tháng 1-2024, nguồn tin cho hay Duy sẽ thực hiện một giao dịch ma túy lớn. Ban chuyên án Công an Thị xã Ba Đồn đã quyết định vây bắt.

Duy không hổ danh là kẻ "cáo già". Trên đường đi, gã đột ngột thay đổi địa điểm cất giấu ma túy từ nhà mình sang ngôi nhà khác của chị gái ruột. Tuy nhiên, do đã tính toán kỹ lưỡng các phương án, lực lượng công an hoàn toàn không hề bị động.

Ngày 22-1-2024, khi Duy đang di chuyển về địa điểm cất giấu ma túy, lực lượng công an đã nhanh chóng áp sát, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng này. Qua khám xét, công an thu giữ một lượng ma túy lớn.

Ngay sau đó, các đối tượng khác trong đường dây ma túy của Duy lần lượt bị bắt giữ. Các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Một kẻ ăn chơi, lười lao động nhưng sau khi ra tù đã nhanh chóng giàu lên đã thu hút nhiều sự chú ý của người khác. Chưa kể, Duy còn rất "ngông cuồng" khoe khoang cuộc sống sang chảnh từ những đồng tiền phạm pháp trên mạng xã hội. Rồi đây, Duy sẽ phải trả cái giá xứng đáng trước pháp luật cho hành vi của mình.

