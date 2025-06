Sự thật về clip hàng tấn dưa hấu ở Bình Dương bị thương lái từ chối, người dân ăn không xuể

Theo clip chia sẻ, hàng tấn dưa hấu đã được xếp thành từng đống dài dọc theo lô cao su. Không chỉ dưa đã cắt, ngoài ruộng dưa còn rất nhiều trái chưa thu hoạch nhưng cũng trong tình trạng tương tự.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Người dân tha hồ ăn dưa hấu miễn phí

Theo người quay clip, có thể do giá dưa thấp, chi phí vận chuyển cao nên nông dân đành bỏ mặc sản phẩm của mình. Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều bình luận bày tỏ sự thương cảm sâu sắc đối với người nông dân, đồng thời cũng phản ánh thực trạng "được mùa rớt giá", "được giá mất mùa"...của các mặt hàng nông sản.

...

Theo Chủ tịch Hội Nông dân TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, sự việc trên đã diễn ra cách đây gần 1 tháng.

Theo tìm hiểu, do những cơn mưa lớn liên tục vừa qua, dưa đã bị hư hại nặng nề, khiến dây và trái đều bị hỏng. Thương lái vì vậy đã từ chối thu mua. Mặt khác, giá dưa hấu thấp, trong khi chi phí vận chuyển cao nên chủ vườn đành bỏ lại toàn bộ số dưa và rời đi.

Đến nay, người dân đã đến lấy hết số dưa còn ngon về ăn, còn lại phần lớn là dưa đã hư, úng do ảnh hưởng của thời tiết.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người Lao Động