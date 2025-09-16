Sử dụng một bộ sách giáo khoa trên cả nước từ năm 2026

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì, rà soát và hoàn thiện chương trình phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027.

Thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho tất cả học sinh.

Đối với nhiệm vụ tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông, Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án xây dựng các trường nội trú, bán trú cho học sinh phổ thông ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035; xây dựng Đề án tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2026 - 2030 định hướng đến 2035; xây dựng Đề án từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Thời gian hoàn thành trong năm 2025.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án dạy ngôn ngữ của các nước láng giềng; xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh. Thời gian hoàn thành trong năm 2026.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan Xây dựng Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thúc đẩy phát triển giáo dục ở vùng khó khăn, bảo đảm mọi trẻ em trong độ tuổi được đến trường và học tập đến hết trung học phổ thông và tương đương. Thời gian hoàn thành trong năm 2028.

Bộ Tài chính tham mưu bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học; các chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, người học và thực hiện cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh theo lộ trình.

