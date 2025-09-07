Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề 512 trường hợp không đúng quy định

Ngày 7/9, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là TP Cần Thơ), đã có kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng về cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề, giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Kết quả kiểm tra, xác minh từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2024, qua thanh tra 4.336 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, phát hiện 920 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không đúng quy định.

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ.



Từ năm 2013 đến 2024, ông Bùi Đình Công, nguyên Trưởng phòng nghiệp vụ Y (nay là Phòng nghiệp vụ - Dược) thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã thẩm định, trình nguyên Giám đốc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ cấp chứng chỉ hành nghề 512 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không đúng quy định.

Cụ thể, hồ sơ không đủ điều kiện, thiếu giấy chứng nhận đủ sức khỏe, chứng chỉ đào tạo chuyên khoa; giấy xác nhận thực hành không đúng quy định: như, bác sĩ, y sĩ không thực hành tại bệnh viện; giấy chứng nhận hành nghề phạm vi hoạt động chuyên môn không phù hợp với văn bằng chuyên môn; cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn không đúng…

Theo kết luận thanh tra, những nội dung không đúng quy định thể hiện rõ trên hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề nhưng Trưởng phòng Phòng nghiệp vụ Y vẫn trình giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề cho người đề nghị, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, qua xác minh 363 hồ sơ do Trung tâm y tế, Trạm y tế cấp giấy xác nhận thực hành nhưng không tổ chức thực hành, phát hiện 274 hồ sơ do Trưởng phòng nghiệp vụ Y thẩm định trình giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề không đúng quy định, như: cấp chứng chỉ hành nghề phạm vi chuyên môn không phù hợp với văn bằng chuyên môn, giấy xác nhận quá trình thực hành không đúng quy định…

Trong quá trình quản lý, sử dụng nguồn phí, lệ phí…, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ đã chi, quyết toán không đúng quy định, số tiền trên 1,2 tỉ đồng.

Thanh tra kiến nghị thu hồi trên 1 tỉ đồng; kiến nghị cấp trên kiểm tra, rà soát 920 hồ sơ để nghị cấp chứng chỉ hành nghề không đúng quy định; chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các công chức, viên chức và các đảng viên đã nghỉ hưu.

Như Báo CAND đã thông tin, Thanh tra TP Cần Thơ đã có công văn gửi Viện KSND TP Cần Thơ thông báo việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Sở Y tế TP Cần Thơ cũng kiến nghị xử lý trách nhiệm 49 cán bộ y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ theo kết luận thanh tra...



