Sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa rồi uống thuốc sâu tự tử

Khuya 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Thủ Thừa khám nghiệm hiện trường tiệm tạp hóa nằm trên ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến chị N.T.M.K (SN 1975, chủ tiệm) tử vong.

Hiện trường vụ án mạng.



Các tổ công tác thu giữ một số vật chứng trong đó có 3 chai thuốc trừ sâu. Khám nghiệm tử thi, tổ công tác phát hiện một vết thương hở do hung khí gây ra ở vùng ngực nạn nhân.

...

Trước đó, vào chiều tối cùng ngày, người dân phát hiện chị K nằm gục trên vũng máu bên trong tiệm tạp hóa nên hô hoán và đưa chị K vào trung tâm y tế cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương quá nặng, chị K không qua khỏi.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, vào thời điểm trên, chị K nói chuyện với một người quen tên là Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, ngụ ấp An Hòa 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An). Được một lúc thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, Tuấn rút hung khí trong người ra đâm chị K rồi uống thuốc trừ sâu mang theo sẵn, sau đó tự vào trung tâm y tế cấp cứu. Sau khi sơ cứu, Tuấn được chuyển vào bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cấp cứu.



Tác giả: Hàn Phi

Nguồn tin: cand.com.vn