VIDEO: Kinh hoàng cảnh xe tải rơi xuống sông Hồng đúng lúc cầu Phong Châu sập

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vụ sập 2 trụ cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng nối 2 huyện huyện Tam Nông và Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) xảy ra vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 9-9.

Cảnh chiếc xe tải rơi xuống sông Hồng đúng khảnh khắc cầu Phong Châu bị sập do camera giám sát hành trình trên chiếc xe ôtô đi ngay phía sau ghi lại

Xác định ban đầu có 1 xe ôtô chở khách, một số ôtô 4 chỗ cùng nhiều người dân đang tham gia lưu thông bằng xe máy trên cầu. Số lượng người, phương tiện cụ thể chưa thể thống kê được. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Tam Nông, có phương tiện và người rơi xuống sông khi nhịp cầu Phong Châu bị sập.

Hiện, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tập trung tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, nguyên nhân ban đầu xác định do nước lên cao, chảy xiết gây sập cầu.

Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng được xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 28-7-1995. Cầu dài 375,36m, nằm trên quốc lộ 32C nối TP Việt Trì, huyện Lâm Thao với các huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn và đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La...

