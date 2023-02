Rút dao chém bạn nhậu vì người yêu bị chọc ghẹo, thanh niên lĩnh án 14 năm tù

Cáo trạng nêu, khoảng 18h ngày 11/5/2022, Trương Hoàng Biểu, Đinh Thị H. (SN 1995, trú thị trấn Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, người yêu của Biểu) cùng nhóm bạn 5 người khác tổ chức ăn nhậu tại khu vực bên trong bãi xe 387 đường An Thượng 28, tổ 75, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Bãi xe này do anh Lê Khắc N. (SN 1977, trú phường Láng Hạ, Hà Nội) làm quản lý, bảo vệ.

Tới 23h cùng ngày, khi cả nhóm dọn dẹp chuẩn bị ra về, Vũ Đức Mạnh (SN 1992, trú tổ 1, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đến nắm tóc và chọc ghẹo chị H. Biểu đứng đằng sau thấy vậy đã xảy ra xô xát với Mạnh nhưng được mọi người can ngăn.

Vì còn bực tức chuyện Mạnh chọc ghẹo người yêu, sau khi chở chị H. về nhà trọ 25 An Thương 10 (phường Mỹ An), Biểu quay lại bãi xe tìm Mạnh. Đến nơi, Biểu mở cốp xe lấy 1 con dao bỏ vào trong áo khoác rồi xông vào chém Mạnh nhưng mọi người can ngăn và giật được con dao trên tay Biểu, khuyên Biểu đi về.

Trên đường về, Biểu vẫn còn bực tức nên dừng xe, lấy con dao còn lại giấu trong áo khoác và quay lại bãi giữ xe. Thấy Mạnh đang ngồi trên ghế thách đố Biểu, Biểu rút dao chém vào vùng đầu của Mạnh.

Sau khi gây thương tích cho Mạnh, Biểu đi ra ngoài vứt con dao tại gần bồn hoa bãi giữ xe và nói anh Lê Khắc N. đưa Mạnh đi cấp cứu. Lúc 2h40 ngày 12/5/2022, Biểu đến Công an phường Mỹ An đầu thú. Tỷ lệ tổn thương cơ thể Biểu gây ra cho Mạnh là 50%.

... Bị cáo Trương Hoàng Biểu tại tòa. Ảnh: Công Lý

Trong vụ án này, hành vi phạm tội của Biểu là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, thuộc vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại tòa, Biểu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải.

Về phía bị hại, Mạnh yêu cầu Biểu bồi thường số tiền 300 triệu đồng và Biểu đã đồng ý. Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình nên sẽ cố gắng bồi thường cho bị hại một ít, số tiền còn lại khi chấp hành án tù xong sẽ trả.

Được biết, Biểu từng có tiền sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương”.

Theo HĐXX, nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên một phần do Mạnh gây ra vì đã chọc ghẹo người yêu của Biểu, trong khi cả hai đã mất kiểm soát do nhậu say, dẫn đến bốc đồng, nóng nảy. Không chỉ vậy, Mạnh còn thách thức Biểu. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Biểu mức án 14 năm tù về tội “Giết người”, VietNamNet thông tin.

Tác giả: Đinh Kim

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn