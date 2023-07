Rà soát hoạt động chơi hụi sau vụ ‘vỡ hụi’ ở Kỳ Anh

Các nạn nhân trong vụ "vỡ hụi" quy mô lớn ở Kỳ Anh tập trung tố cáo chủ hụi lừa đảo. (Ảnh: Tiến Hiệp)

Như báo GD&TĐ thông tin, hàng trăm người dân tại các xã Kỳ Bắc, Kỳ Phong… của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) như đang ngồi trên đống lửa vì có nguy cơ mất trắng số tiền lớn sau khi chủ hụi vỡ nợ, không có tiền chi trả.

Rất đông “con hụi” đồng loạt làm đơn tố cáo gửi tới Công an huyện Kỳ Anh. Ngay sau đó, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tới địa phương để chỉ đạo điều tra, xác minh vụ việc.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc người dân vụ "vỡ hụi" ở huyện Kỳ Anh. (Ảnh: Tiến Hiệp)



Một tuần sau khi thông tin về vụ “vỡ hụi” được công khai, Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục tiếp nhận đơn thư tố cáo của người dân, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của Hoàng Thị Thảo (SN 1988, trú xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) - chủ các dây hụi nói trên.

Ngày 11/7, Thượng tá Lê Xuân Thủy, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho hay, song song với hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc, Công an huyện đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ, Trưởng Công an các xã rà soát hoạt động tín dụng theo hình thức hụi trên địa bàn; đồng thời cảnh báo người dân không tham gia hoạt động hụi trá hình.

... Nhiều nạn nhân ở huyện Kỳ Anh tố cáo bị Hoàng Thị Thảo lừa chơi hụi. (Ảnh: Tiến Hiệp)



“Hoạt động chơi hụi, bản thân người tham gia không vi phạm pháp luật. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19 năm 2019 quy định chi tiết về cách thức hoạt động, về các đối tượng nào được phép tổ chức họ, về các nguyên tắc của tổ chức họ, hụi rồi.

Hụi chỉ bị nghiêm cấm nếu người chơi lợi dụng nó để che giấu hoạt động cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua rà soát chúng tôi sẽ xử lý những chủ hụi và người tham gia hoạt động hụi không đúng quy định”, Thượng tá Thủy cho hay.

Các nạn nhân trong vụ "vỡ hụi" ở Kỳ Anh đến VP Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung bộ phản ánh vụ việc. (Ảnh: Tiến Hiệp)



Liên quan vụ vỡ hụi nói trên, trả lời PV Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã rà soát hoạt động hụi, phường trên địa bàn. Cảnh báo người dân không tham gia bất kỳ hình thức huy động, góp vốn trá hình nào.

Tác giả: Tiến Hiệp - Vũ Long

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại