Công an triệu tập nghi can vụ ‘vỡ hụi’ hàng chục tỷ ở Hà Tĩnh

Các bị hại đến trụ sở Công an xã Kỳ Bắc để trình báo. (Ảnh: Tiến Hiệp).

Sáng 5/7, thông tin với PV Báo Giáo dục và Thời đại, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã triệu tập Hoàng Thị Thảo (SN 1988, trú thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) – người bị tố cáo lừa đảo trong vụ “vỡ hụi” hàng chục tỷ đồng xảy ra trên địa bàn để đấu tranh, làm rõ.

Lực lượng công an tiếp nhận trình báo của bị hại liên quan đến vụ việc tại trụ sở Công an xã Kỳ Bắc. (Ảnh: Tiến Hiệp).



Liên quan đến việc tiếp nhận tố cáo, phản ánh của các bị hại, 2 ngày qua, tại trụ sở Công an xã Kỳ Bắc và Công an xã Kỳ Phong, lực lượng công an đang làm việc với tinh thần khẩn trương, đảm bảo đúng trình tự, quy định.

Theo ghi nhận của PV, trong sáng 5/7, tại 2 trụ sở công an nói trên, nhiều người dân, bị hại liên quan đến vụ việc tiếp tục đến để trình báo, tố cáo Hoàng Thị Thảo.

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Kỳ Anh, tính đến sáng nay, đã có khoảng 20 người đến trụ sở Công an xã Kỳ Bắc và 30 người đến trụ sở Công an xã Kỳ Phong để làm việc.

Theo số liệu tổng hợp ban đầu, khoảng 50 người dân đã đến 2 trụ sở công an xã để trình báo, tố cáo Hoàng Thị Thảo. (Ảnh: Tiến Hiệp).



“Hầu như những người trên đều trình báo bị Thảo lừa đảo với số tiền lớn. Còn những trường hợp bị mất khoảng vài ba chục triệu đồng thì chưa thấy đến cơ quan công an trình báo”, một cán bộ công an thông tin.

Trước đó, phản ánh đến Báo Giáo dục và Thời đại, hơn 50 hộ dân, bị hại trong vụ “vỡ hụi” có dấu hiệu biến tướng lừa đảo ở huyện Kỳ Anh cho biết, do cùng quen biết khi buôn bán tại chợ Voi (huyện Kỳ Anh), từ năm 2018, Hoàng Thị Thảo nhiều lần đặt vấn đề về việc huy động hàng trăm tiểu thương tham gia vào các dây hụi do Thảo đứng chủ với cam kết trả tiền và lãi sòng phẳng.

Người dân đến tại Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ để phản ánh vụ việc. (Ảnh: Tiến Hiệp).



Khi lôi kéo được hàng trăm người tham gia, Thảo lập rất nhiều dây hụi, mỗi dây có 10 người. Những người tham gia phải góp cho Thảo với số tiền ít nhất 100.000 đồng/ngày. Lãi suất hàng tháng trả cho những người tham gia do Thảo quyết định. Thời gian góp trong vòng 10 tháng, mỗi tháng mở hụi 1 lần.

Cam kết là thế nhưng quy trình “hốt” hụi không công khai mà cũng do Thảo tự quyết định. Do đó, những người tham gia không biết ai là người được “hốt” hụi của mỗi kỳ.

Đầu năm 2023, Thảo tuyên bố “vỡ hụi” khiến nhiều người dân điêu đứng, uất nghẹn.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã về tận địa phương để nắm thông tin, chỉ đạo làm rõ vụ việc. (Ảnh: Tiến Hiệp).



Ngày 3/7, sau khi Báo GD&TĐ đăng tải nội dung trên, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã về địa phương ngay trong đêm để nắm thông tin từ các nạn nhân, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Tác giả: Tiến Hiệp - Vũ Long

Nguồn tin: Báo GD&TĐ