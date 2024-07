Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NAM TRẦN

Theo VTV, hôm nay 18-7, Bộ Chính trị đã có quyết định trao Huân chương Sao vàng tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngay sau khi Bộ Chính trị có quyết định trao Huân chương Sao vàng tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Huân chương Sao vàng là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để tặng các cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ