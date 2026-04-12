Quốc hội chính thức thông qua giảm thuế xăng dầu về 0 đến hết tháng 6-2026

Toàn cảnh phiên họp sáng 12-4 - Ảnh: Media Quốc hội

Sáng 12-4, với 460/460 đại biểu, bằng 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo nghị quyết của Quốc hội mới thông qua, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4-2026 đến hết ngày 30-6-2026.

Nghị quyết nêu rõ: để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành nghị quyết để quyết định các nội dung dưới đây và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Bao gồm điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của nghị quyết này.

...

Trường hợp khẩn cấp, điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại nghị quyết này.

Trong thời gian nghị quyết này có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thì thực hiện theo quy định tại nghị quyết này.

Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các nội dung về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định tại nghị quyết này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Các đại biểu tại phiên họp - Ảnh: Media Quốc hội

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết qua thảo luận, đại đa số đại biểu đã đồng tình với việc ban hành nghị quyết.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ đã rà soát, tiếp thu tối đa, giải trình thấu đáo và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết tại Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo gửi các đại biểu Quốc hội.

Đồng thời, Chính phủ cũng đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với Bộ Tư pháp, một số Ủy ban của Quốc hội rà soát, chỉnh lý về mặt kỹ thuật dự thảo nghị quyết theo đúng các quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội xem xét thông qua.

Tác giả: Thành Chung - Ngọc An - Tiến Long

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ