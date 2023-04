Quảng Bình: Phòng GD&ĐT lên tiếng vụ lãnh đạo trường tiểu học xô xát đến nhập viện

Báo Giáo dục Việt Nam đưa tin, ngày 8/4, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đang yêu cầu các cá nhân liên quan đến vụ đánh nhau xảy ra tại Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc (xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy) giải trình để làm rõ thông tin liên quan.



Theo đó, vào ngày 7/4, trên mạng xã hội lan truyền một bài viết có nội dung vào ngày 6/4 ông Phan Anh T. - Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc có mâu thuẫn với ông Lê Đức H. - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc.

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin Hiệu trưởng đánh Hiệu phó bị thương xảy ra tại Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc - Nguồn: Báo Giáo dục Việt Nam.

Quá trình xảy ra vụ việc, ông T. đã đánh vào mặt ông Huấn khiến ông H. bị thương tích ở mặt và phải vào Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy cấp cứu.



Ngay sau đó, Thiếu tá Ngô Đức Do, Trưởng công an xã Ngư Thủy Bắc cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang thu thập tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật.



"Chúng tôi đã nhận được chỉ đạo từ phía công an huyện để điều tra vụ việc xảy ra giữa hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc. Hiện vụ việc đang được chúng tôi thu thập hồ sơ, tài liệu để xử lý", Thiếu tá Do nói, theo báo Thanh niên.



Cũng theo báo Giáo dục Việt Nam đưa tin, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy thông tin, ông H. trước đây là Hiệu trưởng một trường tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.



Do có vi phạm nên ông H. đã bị hạ chức vụ xuống hiệu phó và điều chuyển qua làm phó hiệu trưởng tại Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc. Hiện sức khỏe của ông H đã tạm ổn định.



Lãnh đạo huyện Lệ Thủy cho hay, cơ quan công an huyện cũng đã vào cuộc điều tra và sẽ có phương án xử lý theo đúng đúng quy định.





Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn