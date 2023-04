Quá trình sa lưới của chủ “tập đoàn” karaoke, massage Diệu Hiền

Các thiếu nữ được giải cứu khỏi quán cắt tóc, massage, karaoke Diệu Hiền năm 2016.



Không những vậy, đối tượng này còn có hành vi: “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Mới đây, VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Gái và một số bị can liên quan về tội danh trên.

Theo cáo trạng, cuối năm 2020, Trần Thị Gái đăng trên mạng xã hội facebook tuyển nhân viên cho quán karaoke Diệu Hiền. Đọc được thông tin trên, ngày 14-12-2020, Nguyễn Thị Thanh Huyền (1996, ở TP Tây Ninh) đã liên hệ với Gái qua tài khoản facebook “Huyền Heo”. Huyền trao đổi với Gái nội dung muốn “gán” 3 nhân viên nữ tuổi từ 12 đến 14 cho Gái. Theo đó, Gái đồng ý thì phải chuyển 216 triệu đồng cho Huyền. Đây là khoản tiền mà Huyền cho rằng 3 thiếu nữ này còn nợ cô ta. Do đang thiếu nhân viên phục vụ quán karaoke nên Gái đồng ý để Huyền đưa 3 thiếu nữ này đến quán, xem mặt trước. Sau khi xem người, Gái chỉ nhận 2 thiếu nữ. Cùng với tiền xe, Gái trả cho Huyền 166,3 triệu đồng mua 2 thiếu nữ đó.

Tại đây, hai thiếu nữ phải viết giấy hợp đồng mượn tiền của Gái là 88 triệu và 77 triệu đồng, cùng cam kết làm đến khi trả xong hết nợ. Sau khi vào làm việc cho Gái được 3 ngày, hai thiếu nữ thấy công việc không hợp nên không muốn làm nữa. Do đó, Gái đã tìm quán karaoke khác để bán các nạn nhân nhằm thu lại số tiền đã bỏ ra. Qua đó, Gái thuê Nguyễn Đình Dũng và Nguyễn Bảo Ngưng giao 2 nữ nhân viên cho Trần Tuấn Cảnh (trú cùng địa phương) tìm nơi bán lại.

Sau đó, Trần Tuấn Cảnh đăng tin lên nhóm “Tuyển nhân viên karaoke” với nội dung: “Bên mẹ em có hai bé nợ 166 triệu đồng, quán nào có nhu cầu cần nhân viên làm Tết thì bên mẹ em sẽ nhượng lại”. Khi thấy có tài khoản “Bin Tây” ở TP Hà Nội liên lạc, đồng ý nhận 2 cô gái làm việc, Gái đặt vé máy bay để Trần Tuấn Cảnh và Huỳnh Chí Bảo (nhân viên của Gái) đưa họ ra Hà Nội. Trước khi đi, Gái dặn dò Cảnh và Bảo chấp nhận lỗ, chỉ cần “đối tác” đưa 140 triệu thì sẽ trả công 10 triệu đồng.

Đến chiều 26-12-2020, cả nhóm ra tới Hà Nội. Trên đường di chuyển, Cảnh và Bảo luôn trông chừng, kiểm soát hai thiếu nữ. Đầu giờ chiều hôm sau, có hai thanh niên đến nhà nghỉ đón nhóm Cảnh. Hai thanh niên này cùng nhóm Bảo thuê taxi đưa các thiếu nữ đến phố Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và gặp hai thanh niên khác. Quá trình nói chuyện, Bảo và Cảnh đưa cho hai thanh niên giấy vay nợ, căn cước công dân của hai cô gái và đề nghị trả tiền. Lúc đó, một trong hai thiếu nữ đã nhờ nam thanh niên đang đứng trao đổi giải cứu. Lúc sau, có hai thanh niên khác tới, chở đồ và hai thiếu nữ đi. Đồng thời có khoảng 6 người khác (không xác định được nhân thân) ngăn cản không cho Cảnh và Bảo đuổi theo họ.

Sau đó, hai thanh niên chở hai thiếu nữ đến nhà nghỉ, đồng thời hướng dẫn các cháu đến Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) trình báo. Căn cứ vào lời khai của hai thiếu nữ, sau thời gian tích cực điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ Trần Thị Gái và 4 đồng phạm là Cảnh, Bảo, Ngưng và Dũng. Quá trình điều tra, bà Trần Thị Gái thành khẩn khai nhận hành vi mua bán 2 thiếu nữ trên và đã tự nguyện bồi thường cho gia đình mỗi bị hại là 30 triệu đồng. Với những đối tượng khác liên quan như Nguyễn Thị Thanh Huyền, Cơ quan CSĐT đã tách hồ sơ, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng liên quan đến đối tượng Trần Thị Gái, tháng 8-2016, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Quảng Nam đã giải cứu 5 thiếu nữ (trong đó có 4 trường hợp ở tuổi vị thành niên) bị ép làm tiếp viên tại những cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu, massage, karaoke mang tên Diệu Hiền do bà Gái làm chủ. Các thiếu nữ được giải cứu gồm: Nguyễn Thị Như Y. (2001), Nguyễn Thị Kim O. (1996), Hồ Thị A. (2003), Hồ Thị Kim T. (2000, cùng trú tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Mỹ L. (1999, trú tỉnh Sóc Trăng).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Nam nhận được đề nghị của Công an tỉnh Đồng Tháp về việc hỗ trợ xác minh giải cứu em Hồ Thị A. (2003, trú Vĩnh Thạnh, H. Lấp Vò, Đồng Tháp). Theo thông tin Công an tỉnh Đồng Tháp cung cấp, ngày 29-6-2016 có người gọi điện thoại cho mẹ của A., nhận là chủ quán karaoke Diệu Hiền ở khu vực chợ La Tháp (xã Duy Châu). Đồng thời cho hay A. đang ở quán này, có mượn 70 triệu đồng, A. muốn về phải trả đủ số tiền trên… Từ cơ sở này, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã lập kế hoạch điều tra, giải cứu thành công Hồ Thị A. cùng các nạn nhân khác.

Những hình ảnh "mát mẻ" mà chủ quán karaoke Diệu Hiền đăng lên facebook nhằm lôi kéo "thượng khách".



Cơ quan CSĐT cho hay, thông qua nhân viên làm việc tại cơ sở của mình, bà Trần Thị Gái tìm trẻ em gái tại vùng nông thôn của các tỉnh Tây Nam Bộ với lời dụ dỗ làm việc nhẹ, lương cao. Tất cả các em khi đến Quảng Nam đều được bà Gái cho mượn tiền để sinh hoạt. Tuy nhiên, do các em thiếu hiểu biết, nhiều em không biết chữ nên số tiền mượn ban đầu của bà Gái là cái bẫy. Từ đó, mọi khoản tiền các em làm được từ việc làm tiếp viên đều được bà Gái trừ hết vào tiền nợ gốc và lãi mẹ đẻ lãi con với lãi suất lên đến 30 - 40%, do đó mỗi ngày số nợ mỗi lớn. Nhiều nạn nhân muốn ra đi cũng không được vì không thể trả hết nợ. Tại các cơ sở cắt tóc, gội đầu, karaoke do bà Gái làm chủ ở Duy Xuyên và Điện Bàn, nhưng thực chất các cơ sở này đều trá hình với hoạt động không lành mạnh, massage kích dục…

