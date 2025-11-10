Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao các quyết định cho Trung tướng Vũ Trung Kiên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam Vũ Trung Kiên.

Đồng thời, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã trao quyết định bổ nhiệm Trung tướng Vũ Trung Kiên, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Ngày 9-11, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng, nhấn mạnh Trung tướng Vũ Trung Kiên là cán bộ có nhiều năm gắn bó với lực lượng Bộ đội biên phòng trên nhiều cương vị công tác khác nhau; đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng Bộ đội biên phòng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Vũ Trung Kiên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tin tưởng giao trọng trách mới.

"Tôi xin hứa sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội biên phòng; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trí tuệ tập thể, cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị Tư lệnh Bộ đội biên phòng", Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định.

Tác giả: Nam Trần

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ