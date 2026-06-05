Phát hiện 18 người dương tính ma tuý, nghi điều hành đường dây lừa đảo

Ngày 4-6, Công an phường Thủ Đức, TPHCM cho biết vừa phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy và triệt phá ổ lừa đảo xuyên biên giới.

Các người nước ngoài nằm trong đường dây



Thời gian qua, Công an phường Thủ Đức ghi nhận cơ sở lưu trú A.T.H ở đường 37 liên tục xuất hiện nhóm người nước ngoài đến thuê phòng dài ngày. Họ chủ yếu ra vào thời điểm chiều tối và đêm khuya.

Thấy khả nghi, các trinh sát phường Thủ Đức giám sát thì xác định nhóm người nước ngoài chủ yếu đến từ khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, những người này thường xuyên tụ tập trong phòng, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

22 giờ 30 phút ngày 3-6, Công an phường Thủ Đức phối hợp Công an TPHCM ập vào thì có 5 người quốc tịch Malaysia đang có mặt. Ở sảnh sinh hoạt chung, lực lượng chức năng phát hiện một túi ni-long chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Kiểm tra xung quanh, công an phát hiện nhiều vật dụng nghi dùng để sử dụng ma túy như ống thủy tinh, quẹt khò, đĩa sành và cân tiểu ly.

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Kết quả sau đó cho thấy 4 trong số 5 người dương tính với các chất ma túy khác nhau.

Mở rộng điều tra, công an ghi nhận nhiều tài liệu phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông. Đáng chú ý, các phông nền, bảng hiệu mô phỏng cơ quan chức năng nước ngoài cùng nhiều kịch bản cuộc gọi được soạn sẵn.

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Sau khi đưa tất cả về trụ sở, từ lời khai, lần theo các đầu mối thu thập được, Công an phường Thủ Đức phối hợp Công an phường Hiệp Bình kiểm tra khẩn cấp tại khách sạn Nguyên Anh, ở đường 18, phường Hiệp Bình và một địa điểm kinh doanh khác thuộc khách sạn này tại số 51B đường 18, phường Hiệp Bình.

Theo đó, thêm 21 người nước ngoài mang quốc tịch Malaysia đang lưu trú tại đây. Tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy, lực lượng chức năng xác định có tới 18 trường hợp dương tính.

Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Nhóm người nước ngoài có quốc tịch Malaysia



Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động